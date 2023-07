A Bánya Jazz sorozat házigazdája Vázsonyi János pécselyi szaxofonművész a nyár folyamán több jelentős, nemzetközi színpadokról is ismert zenészt hív közös produkcióra. A sorozat minden egyes koncertje előtt hallhatja majd a közönség előadásait, de felkészítő zenehallgatásokkal, lejátszólisták közzétételével és zenei workshopokkal is szeretne minél több kapcsolódási pontot teremteni a jazz eszméjéhez. Július 07-én, pénteken a vendég Tony Lakatos lesz, másnap, szombaton a vendég: Roby Lakatos és a Valami Swing. Augusztus 12-én, szombaton Erik Truffaz (live act) lép fel, de augusztus folyamán a Bánya kert és Vázsonyi János vendége lesz még Krulik Zoltán (Makám) és a Sefard Trio is. A zenei programokon túl képzőművészeti, táncos foglalkozások és workshopok várják a családokat, illetve bármely korosztályt a Salföld határában található Bánya Kertben. A homokos, kavicsos, fás-ligetes terület eszményi játszóhely és sokoldalú programokat kínáló kulturális helyszín is egyben. Az esti hangulatot a Bánya Jazz sorozatában olyan előadások biztosítják, amelyek a legjobb ízlésű zenerajongókat is meggyőzik! A foglalkozások, kiállítások, illetve a legtöbb zenei program is ingyenes, a koncertek alkalmanként belépővel látogathatók.