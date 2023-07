A szervezők tájékoztatása szerint november 16. és 19. között közel 30 koncerttel várják a műfaj rajongóit a Hangvilla, az Expresszó és a Papírkutya színpadain. A négynapos rendezvényen több olyan együttes is lesz, amely először lép fel Magyarországon. A Veszprém Jazz Fesztiválon mások mellett koncertet ad Manu Katché – aki Peter Gabriel és Sting kedvenc dobosa –, a nu jazz emblematikus trombitása, Erik Truffaz, a Grammy-díjas gitárvirtuóz Bill Frisell, az elképesztő technikájú svájci dobos, Jojo Mayer és az ismert dalok funk-újragondolásaival világhírnevet szerző Scary Pockets is. Szintén Veszprémbe érkezik novemberben a Botticelli Baby, a Ruhr-vidék minden bizonnyal leghangosabb és legszemtelenebb zenekara, valamint Takuya Kuroda trombitás-zeneszerző is, aki a post-bop, a soul-jazz és a hip-hop elemeit ötvözi.

Az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat egyik kiemelt célkitűzése, hogy az UNESCO Zene városa címhez igazodva Veszprémben az év során a zenei műfajok legszélesebb skálája bemutatkozzon úgy, hogy azt ne csak a koncertlátogatók, hanem a régióban élők is magukénak érezzék. A Veszprém Jazz Fesztivál ideje alatt ezért ingyenes minikoncertek is kiegészítik majd a programot.