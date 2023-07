A vendégeket Bartunek Katalin háziasszony köszöntötte, mint mondta, megzenésített verseket még nem adtak elő a falak között művészek. A kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző és előadóművész testvérpár a 133. zsoltár éneklésével nyitotta az estet, majd bemutatták Dániel citeráját, amelyre a zenész a szokásosnál több húrt tetetett, hogy megváltoztassa a hangszer hangját. Vallotta, hogy az öt évvel ezelőtt elhunyt, a Nemzet Művésze díjjal elismert, Kossuth-díjas Kányádi Sándort jól ismerték, sőt, atyai jó barátjuknak vallották, sok közös fellépésük is volt. Az előadott egyes versek között személyes emlékeiket is idézte a testvérpár. A Ballag a folyó című versét citerán és gitáron adták elő, majd a Kuplé a vörös villamosról című költemény hangzott el. Dániel balkáni és indián pánsípot, sikut is megszólaltatott a Távolodóban című vers előadása során, majd a Valaki jár a fák hegyén és az Alma című költemény hangzott el.

- Az öt éve elhunyt Sándor bácsi a Kaláka koncerteken és most is itt van velünk – emlékezett az erdélyi magyar költőre Dániel, közben klarinét, furulya is került keze ügyébe, ahogy Vilmos nagybőgőn ugyancsak játszott.

A koncerten József Attilától a Szeretném, a keleties hangulatú Indiában és a Születésnapomra című verset játszották, énekelték, utóbbival kifejezetten nagy sikert aratva a közönség körében. A Villon balladával sokoldalúságukat bizonyították, amint Kiss Annától az Öreglegények című verssel ugyancsak. Weöres Sándor költeményei közül a Fű, fa, füst szintén méltán nyerte el a közönség tetszését, a könnyedebb Rózsa, rózsa után azonban már csak egy ráadásnyi idő maradt, de a közönség kihasználta azt is egy kis közös éneklésre.