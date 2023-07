Perényi Isky-Petra lokálpatrióta, főszervező köszöntője után Fabó Péter örömmel beszélt arról, hogy Balatonalmádiban is bemutatják a kiállítást, amelynek célja, a múlt tisztelete. Hampel Katalin divattervező méltatta, hogy a kiállítás révén az épített örökséget összekötik a viseleti örökséggel, hiszen a gyönyörű zsinóros holmikat bemutató modellek Budapest ikonikus belvárosi helyszínein láthatóak, és most Balatonalmádiban is bemutatják a múltat felelevenítő, méltán híres magyar viseleteket. -Célom átörökíteni az hagyományt, amit 500 év alatt a magyarság viselt, és ma hordható, divatos formában megjeleníteni, érvelt a divattervező. Közölte, a magyarok rendelkeznek a leggazdagabb viseleti kultúrával, van nemzeti és népviseletük. Utóbbi a falvakra jellemző, a nemzetire pedig a zsinóros. Álma, hogy minden magyar embernek legyen egy magyar ruhája, ami lehet népviselet, illetve nemzeti, de ünnepekkor, akár a bajorok, büszkén viseljék azt. Utalt rá, ismert személyiségeket ölöztetnek szalonjából.

Több divatbemutatót tartott Ausztriában, illetve Bécsben, az USA-ban, Törökországban, Hollandiában, Belgiumban. Készülnek a balatonfüredi reformkori fesztiválra, valamint Barcelonába. Perényi János nagykövet, aki többször képviselte hazánkat külföldön azt mondta, a kiállítást zseniális helyen, a balatonalmádi mólónál lehet látni, ahol a tárlatot rengetegen megtekinthetik. Elhangzott, Hampel Katalin szalonja 36 éve foglalkozik a régi magyar viseleti hagyomány megőrzésén, újraélesztésén, valamint annak modern, ma is hordható formába való átörökítésén. Több mint három évtizedes hagyományőrző tevékenysége elismeréseként elnyerte a Magyar Örökség-díjat tavaly, amelyet 1995-ben alapított Fekete György és Makovecz Imre azzal a céllal, hogy a magyarság láthatatlan szellemi múzeumát ápolják.