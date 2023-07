Az olvasás személyiségfejlesztő hatásairól, az élménypedagógiáról, valamint gyermekversek személyiséget építő hatásairól, a könyvtár és az olvasó kommunikációs kapcsolatáról Nagy Annamária helyi könyvtáros fejtette ki gondolatait, aki maga is a zenés színpad vezetője, 22 év óta foglalkozik helyi és környékbeli gyerekekkel a színpadi, az előadóművészet titkaira tanítva őket. Már kisgyerekként lehetőséget kapnak a gyerekek, hogy a település jeles napjaira szervezett kulturális és a könyvtárba csalogató programokon részt vegyenek, és beiratkozzanak a könyvtárkba, megismerkedjenek a kölcsönzés és az olvasásszolgáltatás szabályaival. Jelenleg egy új generáció növekszik fel a településen, hála a beköltöző fiatal, kisgyermekes családoknak, akik újraélesztették a falu kulturális életét. Családbarát közösséggé formálódva könyvtári programjainkon is aktívan részt vesznek, megismertetve a gyerekeket a könyvtári olvasókultúrával, a helyi értékekkel. Több beiratkozójuk is van, és folyamatosan jönnek, jelentkeznek, hogy a könyvtár olvasótáborát szeretnék gyarapítani.

– A könyvtár egy varázslatos hely, ahol tengernyi történet, mese és kaland bújik meg a könyvespolcokon. Szabadon és önfeledten utazunk térben és időben a képzelet szárnyán. A könyv igazi jó barátunk, amely szórakoztat, megnevettet, inspirál és tanít – hangzott el Gajdos Erika Tímea író megnyitóbeszédében.

Markó Beáta, a Szociális és Kulturális Alapítvány elnöke gyermekkori könyvélményeit osztotta meg a közönséggel, valamint ösztönözte a mai ifjúságot az olvasásra.

A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtárnak az aszófői könyvtárt szakmai munkájával támogató munkatársa, Kardos Andrea és Sheer Jánosné elárulta, hogy melyek azok a szakmai praktikák, amelyekkel a gyermekeket olvasóvá lehet nevelni. Fontosnak tartották megemlíteni, hogy akiknek kisgyermekkorában rendszeresen olvasnak, előbb nyúlnak majd a könyvhöz s lesznek nyitottabbak az olvasásra.

– Egy könyvet elmélyülten olvasni teljesen más élmény, mintha online olvasunk bármit is. Magam könyvpárti vagyok, az olvasás számomra az önképzés kifejezése. A belső képalkotókészség fejlesztése és gyakorlása csak könyvolvasás által lehetséges – mondta Szlávics Alexa handpanzenész, képzőművész.

– A közelmúltban nyugdíjba vonult korosztály tanulmányaihoz elengedhetetlen volt a könyvek használata, a mai napig szeretünk olvasni, és a könyvekből szereztük a tanulmányainkhoz, műveltségünkhöz szükséges lexikális tudást. Később a tudományos és szakirodalmon nőttünk fel. S elengedhetetlen volt tanáraink elmélyült előadásmódja is, ami kiegészítette a könyvekben leírtakat – elevenítette fel Németh György nyugdíjas helyi lakos, aktív könyvtárlátogató diákkori meghatározó olvasmányélményeit.

– A könyvek által különböző világokba tudok eljutni, s szinte filmszerűen képzelem el az olvasottakat. Nagyon jó könyvek vannak az aszófői könyvtárban, innen kölcsönzök nyáron, amikor itt üdülök. A könyvtáros nagyon ügyel arra, hogy mindig változatos s az igényeknek megfelelő olvasmányokhoz jussanak az olvasók – mondta Perge Krisztina.

A rendezvényen ajándéktárgyakat és könyvjutalmakat sorsoltak ki a korábban meghirdetett pályázatokra érkező alkotásokból. Nyereményben részesültek a könyvtárba újonnan beiratkozók, sőt, díjazták a legrégebbi, folyamatosan aktív tagsággal rendelkező törzsolvasót is Fodorné Jobbágy Éva személyében, aki saját gondolatait is megosztotta a Napló olvasóival. – Könyv nélkül nem tudom elképzelni az életemet, kicsi korom óta olvasok, s ha egy nap nem jutok könyvhöz, már hiányérzetem van. A könyv olyan számomra, mint az alapvető táplálék. Elvisz más világba, elfeledteti a gondjainkat. A történelmi regényeket és a mai regényeket egyformán kedvelem, hiszen mindkettőben megtalálom az emberi élet bonyolódását, ami, azt hiszem, örök a múltban is és a jelenben is.

Az irodalmi műsorban az Aszófőn 22 éve rendületlenül működő Dallamvilág Csoportból átalakult Zenés Pódium tagjai magával ragadó módon adták elő a mai középkorosztály gyermekkorából ismert verseket. A gyermekek előadásában többek között Weöres Sándor Kutyatár, Ha a világ rigó lenne, Kacsaúsztató, Tamkó-Sirató Károlytól az Almatolvaj, a Laboda, a Gyál, az Apróhirdetés, Zelk Zoltántól az Én kertem hangzott el. De sajátos feldolgozásban felcsendült a Bóbita, a Se hall, se lát Dömötör, az Ákombákom, a Csiribiri, a Olvadás, a Haragosi, a Regélő, az Este jó, a Furulya című vers klasszikus formában megzenésített változata is. JAB

A zenés irodalmi műsorban a legkisebbek Tamkó-Sirató Károly Almatolvaj című versét dramatizálták Fotó: Jákói Bernadett