A két nap során minden a szuperhősök körül forog majd: izgalmas kvízek, a Kriptonbolygó virtuálisvalóság-szemüveggel, Superman-arc, hát- és karfestés, de keresik majd a legjobban öltözött szuperhősöket, és kihívás lesz majd az egész napos szuperhősös filmvetítés. A közeli erdőben airsoft és lézerlövészet várja az érdeklődőket. Szabadulószoba, selfie-boxok is lesznek. Különleges virtuális játékok segítségével összemérhetik majd képességeiket a résztvevők. A két nap során Szőke András szórakoztatja a látogatókat, Bede Róbert séf segítségével pedig főznek is. Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében zajló rendezvény szervezői a programot megelőzően tetkóversenyt hirdetnek. Találkozhatnak az érdeklődők életnagyságú szuperhősfigurákkal és a filmekből ismert hozzájuk tartozó eszközökkel is. A szervezők várják július 20-ig azok fotóit, akik valamely szuperhős alakját tetováltatták valamely testrészükre.