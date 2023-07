Nagyvázsony, Pula, Vigántpetend, Monostorapáti és Kapolcs után a hétvégén Hegyesden voltak rendhagyó és izgalmas programok szombaton délután.

A kánikula ellenére akadtak néhányan, akik Mácsány Zsuzsanna vezetésével geotúra keretében mászták meg a hegyet, ahol a Hollóének Hungarica Régizene Együttes adott panorámás kiskoncertet. A várromnál még soha senki sem muzsikált, ezúttal zeneszó mellett lehetett a magasból csodálni a Tapolcai-medencét és az Eger-patak kanyargó útját, vagy az apáti halastavat. Közben a faluban maradók a parkban nemezeltek, Kövecses Mónika irányításával kulcstartót készítettek. Az Új Park Színpadon este Sárga tengeralattjáró címmel a The BITS Beatles emlékzenekar és Bárth János gitáros, énekes lépett fel és májusfa kitáncolás színesítette a napot a Szabó Csaba vezette Tördemic Táncegyüttessel.

A projektet összefogó Márta István elmondta lapunknak, hogy a rendhagyó program létrejötte az EKF-en kívül a 13 településnek és azok civil szervezeteinek köszönhető.

– A víz, mint központi téma, az Eger-patak és az arra felfűzött 13 település összefogása példa értékű. A kuturális programok felénél tartunk, eddig Nagyvázsony, Pula, Vigántpetend, Monostorapáti, Kapolcs és most Hegyesd volt az események helyszíne. A rendezvénysorozat különleges programjai nem falunapok, nem fesztiválok. A látható rész sok művészeti program, a kevésbé látható a tudományos oldala. A patak megóvás, a klíma változás okozta gondok feltérképezése, amelyekből ősszel elkészül a probléma térkép. Az összefogás nem csak a falvakra vonatkozik, hanem a résztvevő a szakmai szervezetekre, mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Limnológiai Kutatóintézet, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Pannon Egyetem és a WWF Magyarország is. Három általános iskola diákjai már a nyár előtt tartottak vízvizsgálatokat, vízminőség és tisztaság vizsgálatokat az Eger-víz mentén. Április elején nagy szemétszedést tartottunk, ősszel ezt megismételjük. Az egész projekt egy furcsa időutazás, hiszen tavasszal kezdtük a hidegben és ősszel végzünk, októberben, de novemberben zárjuk csak le a projektet Budapesten a részt vevő együttesek fellépőivel. Mivel a Duna Szimfonikus Zenekar kapolcsi fellépése egy villámárvíz miatt elmaradt, a tervek szerint azt is bepótoljuk majd Szigligeten.

A következő Eger-víz Nap augusztus 12-én lesz, Öcs evangélikus templomában Szirtes Edina Mókus és zenekarának fellépése szerepel a programban és Taliándörögdön a Klastromnál csillagfényes koncertet ad Érdi Tamás zongoraművész, majd csillagvizsgálat lesz a Bakonyi Csillagászati Egyesület részvételével – mondta Márta István.