A reggel indulhat jógával, biciklizéssel vagy a környék felfedezésével, napközben elmerülhetünk a beszélgetések, kézműves foglalkozások, színházi és irodalmi programok sorában. A Harcsa Veronika Udvarban interaktív énekes workshop vár minden nap, a Tűzoltószertár Élő Galériában a kiállítás és a művészetterápia kapcsolódik össze, az Analóg Udvarban a fotózás rejtelmeit ismerhetjük meg, a LEMangUria Kreatív Mozgásudvar a testet és a lelket is átmozgatja, az Ősök Háza, a Tarisznya Evangélikus Udvar és a LéleKzet Református Udvar gondolatébresztő beszélgetésekkel vár, míg a Művészetek Zöldjében a kitelepült környezetvédelmi szervezetekről a fenntarthatóságról tanulhatunk játékokkal, különféle workshopokkal, de túrázni is innen indulhatunk. Emellett érdemes még kreatív alkotó, illetve irodalmi foglalkozásokért meglesni a Poket Udvar és a Lőtér programjait is.

A mozgás szerelmesei indíthatják a reggelt jógával, kirándulhatnak, jelentkezhetnek egy e-bike túrára, sőt, futóversenyen is megmérettethetik magukat, míg Cirque du Tókertben minden nap más trükköt leshetünk el a Firebirds társulat segítségével a légakrobatikától a hulahoopig.

Aki a helyi ízeket és különlegességeket keresi, annak érdemes betérnie egy Kék abroszos helyre, ahol helyi vendéglátók asztalánál foglalhat helyet, míg az Éltető Völgyben a Balaton-felvidék ízeit ismerhetjük meg. A kapolcsi kézműves vásár forgatagában pedig idén is kézművesek portékáiból válogathatunk.

Póka Udvar

A Kőbánya Udvara idéntől a Póka Udvar nevet viselni továbbvíve Póka Egon zenei örökségét. Ennek megfelelően itt teret kapnak az ifjú tehetségek és a legendák is: itt játszik többek közt a godfater., a The Pontiac, Áron András & The Black Circle Orcheastra és az idén 20 éves PASO is. A Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával létrejött helyszínen napközben PIM buszmegállóval és az Alkotóművészeti Igazgatóság művészeti programjaival várják az irodalmi kalandozókat, a bátran alkotókat, a vájtfülűeket és a zenélni vágyó tanulókat.

Petőfi Udvar

A tavaly debütált Petőfi Udvar nevéhez híven az idén 200 éve született költőóriás előtt tiszteleg, így az udvarban megjelenik minden, ami Petőfi. Irodalmi és alkotóművészeti programokkal, kiállításokkal várnak mindenkit, bemutatva a PKÜ szerteágazó munkásságát. Természetesen a zene sem maradhat ki a sorból: a Hajógyár színpadán lépnek fel a Hangfoglaló Program támogatottjai is, valamint az Aranyakkord, a Fiúk, a Belau, Bérczesi Róbert, a Pandóra Projekt, Lil Frakk és Sisi is.

Világzene Udvar

Világzenei fronton olyan előadókra perdülhetünk majd táncra a taliándörögdi Világzene Udvarban, mint Palya Bea és zenészei, a Kerekes Band, a Besh o droM, a Cimbaliband, a Góbé, valamint Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, míg a Hagyományok Háza FolkUdvarban többek közt a Naszály és a Fonó zenekar is fellép, emellett lesz tánctanítás, zenés népi kvíz és hajnalig tartó folkkocsma is.

A Művészetek Völgyében idén 2200 programmal várják a fesztiválozókat. A közlekedést ezúttal is a fesztiválkarszalaggal ingyenesen használható Csigabusz segíti a települések között, aki pedig a

szállásfoglalással lemaradt, annak érdemes Tapolca és Veszprém szálláshelyeit is megnézni, ugyanis a fesztiváljárattal azok is könnyen elérhetők.