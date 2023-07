2023-ban húszéves a VeszprémFest. A prémium zenei fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kiemelt zenei rendezvényeként fennállásának egyik legváltozatosabb programjával ünnepel. Július 12. és 16. között a História Kertben felállított nagyszínpadon Alvaro Soler, Mariza, Anna Netrebko és Yusif Eyvazov, Joss Stone és Norah Jones koncertezik, Rost Andrea pedig négy nap négy különböző produkciót mutat be a jezsuita templomkertben.

A fesztivál a legmagasabb nemzetközi színvonalat és minőséget megcélozva az opera, a jazz, a klasszikus zene, a világzene és a popzene területéről hozza Veszprémbe évről évre a műfajok legjobbjait, és vonzza a városba ezen műfajok rajongóit a környékről, a régióból, az egész országból, sőt, a környező országokból is. A rendezvény missziója a kezdetek óta változatlan: Legyen a VeszprémFest egy vidéki végvára a világszínvonalú zenei produkcióknak, otthona - mégha csak egy-két napra is - azoknak a sztároknak, akik Európa és a világ színpadainak deszkáin is otthonosan mozognak, és legyen ez a pár nap egy évről évre fontosabb bejegyzés a fesztivál-, kultúra- és zenerajongók naptárában.

Napjaink egyik legnépszerűbb fiatal latin énekese, Alvaro Soler nyitja a VeszprémFest 2023-as programját. Holnap a fado szupersztár, Mariza énekel. Pénteken a 21. század vezető primadonnája, Anna Netrebko szoprán klasszis lép színpadra egy javarészt Verdi operákból összeállított gálaműsor sztárművészeként. Mellette fellép férje, az azerbajdzsáni tenor, Yusif Eyvazov, közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara. Szombaton az öt évvel ezelőtti, zajos sikert arató veszprémi koncertje után “20 Years of Soul“ elnevezésű turnéjának keretén belül ismét a fesztivál vendége lesz Joss Stone, vasárnap Norah Jones Veszprémben adja élete első hazai koncertjét.

A História Kertbe meghirdetett nagyszínpados koncertekkel párhuzamosan július 12. és 15. között minden nap egy-egy különleges Rost Andrea-produkciót láthat a közönség a jezsuita templomkertben. A Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja négy napos, izgalmas zenei kalandozásra hív barátaival, pályatársaival és növendékeivel bemutatott produkcióival.