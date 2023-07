Kritikák, versek és elbeszélések mellett Jaroslav Hašeknek a Dunántúlról és Balatonról szóló írásai is helyet kaptak a Vár Ucca Műhely folyóirat legújabb kiadványában - Veszprémben, a Művészetek Házában mutatták be a napokban az irodalmi-művészeti folyóirat 80. lapszámát. Fenyvesi Ottó főszerkesztő Marton Attila újságírónak nyilatkozva elmondta, a szövegek közötti vezérfonalat a közép-európai gondolat jelenti. Arról is beszélt, a friss számban Jaroslav Hašek több novelláját is közlik- a Svejk szerzőjének írásai a Dunántúlról és a Balatonról szólnak.