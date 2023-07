Az elmúlt napokban rendezték meg Nagyvázsonyban a Váradalom programsorozatot, a lovas és népzenei hagyományőrző rendezvény fő programja az 1479-es kenyérmezei csata felidézése volt szombaton. Ezen a napon kenyérmezei csata mellett a nándorfehérvári diadalt is ünneplik – utóbbinak ez a napja –, a kenyérmezeit pedig egy kicsit előrehozták Nagyvázsonyban, Kinizsi Pál előtt tisztelegve. Az Igásló Központ körüli területen a lovas és gyalogos hagyományőrzők fel is elevenítették a csatajeleneteket.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszédében hangsúlyozta, azok számára, akik ebben a térségben nőttek fel, tény, hogy Nagyvázsony a magyar történelem és a magyar jelen szempontjából is rendkívül fontos település. Nemzedéke számára annak idején a nagyvázsonyi lovas játékok a nyár meghatározó rendezvénye volt, amely a dicső múlttal megismertette a gyerekeket, és amely egyben jelezte is, hogy Nagyvázsony milyen jelentős pontja a magyar történelemnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az évek során változtak a szokások, az ünnepek is, de olyan vezetése van Nagyvázsonynak, amely nemcsak a Váradalommal, de más rendezvényekkel is feleleveníti azokat a hagyományokat, amelyek Nagyvázsonyt jelentős településsé avatták. Kijelentette: minél gazdagabb a múlt, annál erősebb jelent lehet rá építeni, és Nagyvázsony bizony gazdag múlttal rendelkezik. Különösen akkor, ha a hőseihez kötjük, legyen szó a pálosokról vagy a Kinizsiekről. Hozzátette, a Váradalom is arra vállalkozik, hogy ezeket a hősi erényeket hozza át a jelenbe, hogy megismertesse a jövő nemzedékeivel. Végezetül azt kívánta a vendégeknek, hogy vigyenek haza egy csipetnyit a nagyvázsonyiak hazafiasságából.

Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere elmondta, azt a végvári vitézkultúrát, amely megtartotta a magyarságot 1100 éven keresztül, tovább kell adnunk gyerekeinknek, unokáinknak. Az ehhez a kapcsolódó zenei kultúra, reméli, méltó helyet talál Nagyvázsonyban, és emlékeztet arra, hogy olyan nagyszerű elődeink voltak, akik megtartották ezt a hazát nekünk.