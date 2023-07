A litéri Közparkban rendezik meg idén is a Mogyorósi Napokat július 28-án pénteken és 29-én szombaton. Nyílzáporral indul az első nap 18 órakor, ahol a Litéri Hagyományőrző Íjásztanya bemutatója lesz látható, Bencsik Péternek a IX.-XI. századi magyar íj- előadása lesz hallható, majd Bogár Péter felvidéki hatszoros távlövő világbajnok történelmi íjakat mutat be. 20 órától Oszvald Marika lép színpadra, 20.45-kor pedig piknik-mozi lesz az Életrevalók című filmmel. Másnap 16.30-kor Apacuka-koncert kezdődik, 17.40-kor a Farkasodú Taekwondoo mutatkozik be, 18.30-tól a WhyeSett (5N) koncertezik, 21 órától pedig a Bikini zenekar lép fel. A litéri Mogyorósi Napokat 22.30-tól éjfélig retro-parti zárja DJ Matthew Lennerrel.