Az idei nyáron tizenöt gyermek lehetett részese a bentlakásos tábor gazdag programjának. Amint azt a házigazda és szervező Püspök Anita festőművész, művésztanár, művészetterapeuta kérdésünkre elmondta, ifjú vendégei nem csupán Magyarországról, Budapestről, hanem külföldről, például Litvániából és Finnországból is érkeztek, és kivétel nélkül mindannyian visszatérők. A résztvevők változatos, összetett programmal találkozhattak az idén, azonban a korábbi gyakorlatot követve ezúttal is foglalkoztak a jelenkori problémákkal, a természeti változásokkal, azok hatásaival, és művészi szemléletével, kifejezésmódjaival.

- A tábort természeti témájú művészeti alkotásokkal kezdtük és szabadtéri installációkat hoztunk létre. Ennek végeredményét, a MOST című tárlatot július 21-étől bárki megtekintheti az A.P. Műterem & Galéria kertjében Kapolcson. Az egész évben működő műterem és galéria kertjéből alakult “installációs tér” abból a szükségszerű gondolatból született, mely szerint a művészet életünk, életterünk része kell, hogy legyen. Az INSTART névre keresztelt projektben, a gyerekekkel közösen létrehozott alkotások célja, hogy itt és most egy új dimenziót nyisson meg, összekapcsolva a természetet és embert. Az izgalmas vizuális összhatások lényegében a “Tér-idő” kérdéseit vetik fel - tudtuk meg Püspök Anitától. A kiállításon a művésznő egy nagyméretű önálló installációs alkotását, a a Symbiotic Mirror-t is bemutatják, ezzel egészülnek ki a gyerekekkel létrehozott művek.

Az installláció alkotórészeit tekintve meghatározó, központi szerepet tölt be tükör és az üveg, amelyekhez festett kövek párosulnak. A gyerekek az élményen és tapasztaláson túl szép emlékként vihették haza magukkal saját festésű pólóikat, alkotásaik pedig megtekinthetők a világhálón és Püspök Anita művésznő kapolcsi galériájában. Természetesen a résztvevők számára közösségépítő kreatív szabadtéri játékokat, kalandos kirándulásokat is tartogatott az élménytábor, amelynek létjogosultságát, életképességét az is egyértelműen jelzi, hogy a kortárs képzőművész minden külső pályázati és egyéb támogatás nélkül, saját erőből, a szülők segítségével rendezi meg, immár hetedik éve.