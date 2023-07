Hatalmas volt az érdeklődés az EFOTT második napján az Universumban működő EFOTT Challenge iránt – a napi első helyezett közel ötszáz pontot gyűjtött össze, amit több mint 40 feladat elvégzésével tudott összeszedni. A kedvenc feladatok közé tartozik a Pannon Science Lab sátrában található retró játékgép, de a DiákHitel Hencsergőben is megteltek a „széksorok” Győrfy Kármen beszélgetésén, amit Kiss Nikolett, a Pannon Egyetem kommunikációs munkatársa vezetett le. A beszélgetésen az evészavarok típusai, lelki okai és feloldásai is szóba kerültek.

Talán nem nagy meglepetés, de az egyetemista fesztiválozó közösség a nappali előadásokon aktívan részt vesznek és érdeklődnek, nem volt ez másképp a Pannon Science Lab FÉNY előadásán sem, ahol az egyetem oktatója a fény működéséről tartott „tudomány a kocsmában” jellegű előadást, és az is kiderült, hogyan lehet a fény segítségével rejtett üzeneteket küldeni. Az előadás végén az is kiderült, hogy a Fény névre keresztelt veszprémi alkoholos italinnováció hogyan készül, és meg is lehetett kóstolni azt a Bárka közreműködésével.

A Velencei-tó partján éjszaka sem állt meg az élet, 21 órától a Gargall nevű spanyol formáció lépett fel a Pannon Egyetem színpadán, óriási hangulatot teremtettek, és biztosan állíthatjuk, hogy az EFOTT fesztivál kedvenc felfedezettjei közé kerültek szinte azonnal. A hatalmas bulit csak az eső tudta leállítani, de a rövid technikai szünet után sem maradtak a szórakozni vágyók zene nélkül, hiszen DJ Mazu hajnalig pörgette a talpalávalót.

A július 12-16. közötti EFOTT fesztivál házigazdája idén a Pannon Egyetem volt.