Pénteken a Nemes előnevű települések találkozójával indult a program, amelyre 12 település küldöttsége érkezett, köztük a szerbiai Nemesmilitics, illetve a szlovákiai Nemesócsa küldöttsége, nemzetközivé emelve a rendezvényt. Az említetteken és a szervező Nemesgulácson kívül Nemesszalók, Nemesnádudvar, Nemesdéd, Nemesvid, Nemeshany, Nemesvámos, Nemeshetés, Nemesvita, Nemeskér és Nemesbőd mutatkozott be a színpadon, ahol a jövő évi település találkozó helyszínének (Nemesbőd) polgármester asszonya, Zsizsik Katalin át is vette Tompos László nemesgulácsi polgármesteről a településtalálkozó jelképéü szolgáló vándorbotot.

Másnap, szombaton a hagyományos NemesGulyásNap-i programokhoz kapcsolódott a Kövesd a zenét! zenetúra, ami a Boombatucada zenekar fergeteges ébresztő koncertjével kezdődött Szabaidő-és pihenőparkban, majd Balog Zoltán vezetésével az érdeklődők a Gulács hegy közepén lévő Sér-kúthoz túráztak. Itt Nemes Balázs, a Zürich-i Opera szóló trombitása adott hangversenyt Németh Tamás, a győri Filharmonikus Zenekar szólamvezetője közreműködésével. A zenei túra a Római Katolikus Templomban folytatódott, ahol Virágh András, Liszt-díjas érdemes művész orgonakoncertje bűvölte el a látogatókat, Gion Zsuzsanna énekművész csodás hangjának kíséretében.

Délután Tompos László polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő fejezte ki örömét a gazdag programok láttán, amelyet az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként rendeztek meg.

Vasárnap Tücsökzene címmel a főként gyerekeket szólították meg a szervezők. A délutáni programok során Birinyi József, a Magyar Kultúra Lovagja mutatta be hangszergyűjteményét Síppal, dobbal című műsorában, majd a Tördemic Néptáncegyüttes hívta táncba a jelenlévőket Szabó Csaba Művészeti vezető vezetésével. A háromnapos fesztivál programját gyönyörű hangjával, meséjével Navratil Andrea zárta.