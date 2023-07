Komoly érdeklődés kísérte az elmúlt hétvégén első ízben megrendezett programsorozatot, amelyet a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB 2023 EKF) támogatott. Végh László polgármester úgy fogalmazott a fesztivál után, hogy a program teljesen megfelelt az EKF szellemiségének, európai volt a szó minden értelmében. Külön kiemelte az erdélyi Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjei iránti hatalmas érdeklődést, hiszen voltak családok, akik Angliából, Svájcból, Hollandiából utaztak Sümegre kizárólag azért, hogy együtt lehessenek a gyerekekkel. A városban egyébként százötven gyermeket láttak vendégül, akik számos alkalommal rögtönöztek egy-egy minikoncertet. A fesztivál teljes egészét tekintve is nagy sikert arattak a Palotakertben tartott koncertek, amelyeken több mint ötezer ember fordult meg a három nap alatt. Ez sem véletlen, mivel a rendezvényen a magyar rockzene ismert szereplőivel találkozhatott a közönség. Fellépett a Triász, Roy és Ádám, a Takáts Tamás Blues Band, a Republic, az ötven éves Lord és a Tátrai Tibor nevével fémjelzett Godfater. Természetesen más műfajok is képviseltették magukat, mint a már említett Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Ezzel együtt geológiai programot is tartottak a Kovakő Látogatóközpontban és a Ramassetter Látogatóközpontban és gyermekkoncertek, játszóházak is színesítették a palettát. Ezen a hétvégén számtalan flashmob volt a város különböző pontjain, utcákon, templomban, múzeumban, a várudvarban és a csárda udvarán.

A Tátrai Tibor nevével fémjelzett Godfater is elsöprő sikert aratott Fotó: Szervezők

A rendezvényhez kapcsolódva véradásra várták a segítőkész embereket a Püspöki Palota vadásztermében, illetve egészségnapot is tartanak a Palotakertben a Vöröskereszt részvételével. Mivel Sümeg a váráról és az ott zajló életről is híres, így a Barock Fesztivál programjaiból nem maradhatott ki a lovagi torna sem. Összességében elmondható, hogy a város legújabb kulturális, turisztikai attrakciója jól vizsgázott, sokaknak hozott kellemes perceket, órákat, maradandó élményeket.