Az órámra nézek, az első pihenősebb dal a negyvenötödik percben kezdődik, de akkor sem bírják sokáig a “lazsálást”, a felénél felgyorsulnak. Ja, nem mondtam, Iggy 76 éves, és ifjú kora óta durva mozgásszervi problémákkal küzd. Viszont ő a punk keresztapja, maga a megtestesült rock and roll, a lelkétől a bőréig, elképesztő energiabomba, maga a csoda. Már az is az, hogy egyáltalán velünk van mindazok után, amiken átment, de az, amit láthattunk és hallhattunk, maga a káprázat. És persze a csalóka látszat az, hogy egy valószínűtlen vaddisznó szétcsap maga körül mindent, keresetlen szavakat alkalmaz, miközben egy bepöccent mariachi zenekar neodadaista fúvósai széttrollkodják még azt is, amit a villámkezű nagyzenekar meghagyott nekik, ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy Iggy számos magas kulturális kitüntetés birtokosa, lovag és parancsnok, mert az élet már csak ilyen.

Szédületes este volt a megható pillanatoktól az eksztatikus mágiáig és vissza. Ha rangsorolnom kellene, életem eddigi legjobb rock and roll-koncertje egy Iggy Pop-buli volt Sopronban. Most már kissé tétovázom, de a főszereplő ugyanaz fickó, aki egyébként szabadidejében egy slaggal a kezében mosolyog a kertjében.