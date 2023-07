A múlt év sikeres táborát idén is meghirdetik Bakonybélben. A résztvevők megismerhetik Regőczi atya kalandos életútját, aközben időszerű, napi problémáikra is válaszokat kaphatnak. A foglalkozások közötti szünetekben lehet együtt játszani, gyümölccsel és üdítővel frissülni. A tábort július 17-én, 18-án és 19-én, naponta 9 és 12 óra között tartják meg. Szülőket, nagyszülőket is szeretettel várnak. Előzetes jelentkezés szükséges.