A 111. évfolyamába lépett Nimród Vadászújság 2023-ban első ízben rendezi meg saját kiállítását, az újság illusztrátorainak és fotósainak képei és alkotásai felhasználásával, a vadászati ikon emlékéve, Széchenyi Zsigmond születésének 125. évfordulója jegyében. A 111 fotót és illusztrációt számláló kiállítást elsőként Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban láthatta a nagyközönség, július 14-től azonban első vidéki helyszínként, a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 program keretén belül Várpalotán, a Thury-vár Márványtermében áll az érdeklődők rendelkezésére.

Az ünnepélyes megnyitón Campanari-Talabér Márta, a házigazda Várpalota polgármestere a település vadászati hagyományairól beszélt. Elmondta, már Mátyás király kedvenc vadászhelyének is nevezték a város környékét, de jelenleg is több aktív vadásztársaság működik a térségben. Emellett a vadászkamarával és a Verga Zrt.-vel együttműködve rendezik meg minden évben Várpalotán a vadász-gyermeknapot, ami a vadászati kultúra népszerűsítését tűzte zászlajára. A városvezető hozzátette, külön öröm, hogy a természetfotós Plank Csaba révén várpalotai vonatkozású kiállítója is van a tárlatnak.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a Nimród Vadászújság főszerkesztője elmondta: az intimitás, amely a fotókon megjelenik, nem véletlen. A fotózás egyik alapszabálya, hogy kerülj olyan közel ahhoz, amit meg akarsz ragadni, amilyen közel csak lehet. A legintimebb, legelragadóbb felvételeket a spontán pillanat elkapása, megjelenítése adja - mutatott rá, majd hozzátette, a tárlatot hagyományteremtő céllal rendezték meg, ezen túl pedig évente, az újság alapításának évfordulójához igazodva bemutatják majd munkatársaik, hivatásos fotósok munkáit.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntőjében arról beszélt, hogy a hétköznapokban is észre kell vennünk a minket körülvevő csodákat. Ilyen csoda például lakhelyünk, a Bakony-Balaton régió, köztük a Várpalota melletti Várvölgy. A Nimród 111 kiállításon látható képek is ezt a varázslatos világot mutatják be, s egyben azt is bizonyítják, milyen csodákat láthatunk, ha vesszük a fáradságot és kisétálunk az erdőbe.

A kiállítás alkotói között természet- és vadfotósok, a Nimród Vadászújság kollégái mellett festőművészek, illusztrátorok is bemutatkoznak. Továbbá a tárlatban szerepel a lap egykori, a 20. század meghatározó, neves természetfotósának, Nagygyörgy Sándornak is néhány archív felvétele.

Ezen felül a Márványteremben található képernyőn egy folyamatosan futó képválogatással is készültek a szervezők; Széchenyi Zsigmond – könyveiben megjelent – saját fotóiból, Schell József illusztrációival és grafikáival színesítve.

A helyszínen megtudtuk, a fotókiállítás a Thury-várban augusztus 20-ig látható, majd a Nimród 111 „továbbutazik” Tatabányára, az Országos Vadásznapra, a fotókiállítás záró állomására. Ezt követően a felvételeket még legalább egy helyszínen bemutatják, majd a 111 darab kép iskolák falait díszíti tovább, hirdetve a magyar vadállomány és hazánk természeti értékeinek szépségét.