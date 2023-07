Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a roma művészeti fesztivál mindannyiunk, és nem csupán a roma közösség számára fontos. A roma közösségek az utóbbi időben egyre sikeresebben találják meg azt az önkifejezés formát, amely lehetővé teszi, hogy a hátrányos szociális helyzetből kilépve elkezdjék építeni azokat a személyes karrier utakat, amelyek összefonódva lehetővé teszik, hogy a roma polgárosodás is nagyobb ütemben valósulhasson meg. Magyarország mindannyiunk közös hazája, a románok, svábok, horvátok, romák, zsidók, magyarok csak akkor tudják sikeressé tenni az országot, ha mindenki egyéni és közösségi szinten is megtalálja a boldogságát.

Az elmúlt években számos jel utal arra, hogy kialakulnak azok az utak, amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar polgárosodás ne etnikai és szociális alapon történjen hanem mindenkinek, aki itt él, egyforma lehetősége legyen arra, hogy kamatoztassa a tehetségét. A közösség vezetői, akik tehetségük révén tudatában vannak annak, hogy akinek több adatott, annak többet is kell adnia a közösségnek, erősítik azokat. Ezek közé tartozik Farkas András, aki innen indult, Ajka Padragkút városrészéből, és nem felejtette el, sem földrajzi, sem etnikai vonatkozásban azt, hogy honnan jött. Ha hazalátogat, sok ajándékot hoz az ajkaiaknak, hogy a romák és nem romák is kicsit jobban érezzék magukat.

Fotó: Gyarmati László



Dorner László alpolgármester, aki a második alkalommal vett részt a fesztiválon, elmondta, hogy Ajkán beépült a roma közösség, a közösségi rendezvényeken gyakran találkozhatunk velük, ami nagyon jó és érett folyamat. Ajka Város Önkormányzata és Schwartz Béla polgármester nevében mondott köszönetet a meghívásért, amelyen nagy szeretettel vesznek részt.

Személyes élményt osztott meg amely Dömötör Norberthez és Farkas Andráshoz kapcsolódik.

Az elmúlt években romák és nem romák közösen vettek részt programokon és érezték jól magukat. A folyamat Padrag városrészben kezdődött, jó érzés volt látni, hogy az ottani roma családok több gyermekkel voltak jelen, és a legkisebbek is együtt énekeltek, táncoltak a zenekarral. Ez mutatja meg a közösség életképességét. A nap folyamán kiváló, világszínvonalú programoknak lehetnek tanúi a résztvevők. Az alpolgármester kérte, ha idejük engedi, nézzék meg a várost, amely az elmúlt években komoly fejlődésen ment keresztül, köszönhető a támogatóiknak, akik most is itt vannak köztünk a megnyitón.

Radovszky Lászlóné Belügyminisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a roma kultúra és a közösség az egész társadalom életében fontos szerepet játszik. A roma tudósok, művészek által teremtett értékek generációkon át hatnak.

Farkas András énekművész, operaénekes, a fesztivál főszervezője elmondta, meghatódott, hogy már a megnyitón is olyan sokan részt vettek, majd hozzátette, hogy a programra csaknem hatszázan regisztráltak 53 településről, köztük Nyíregyházáról is. Nagy öröm, hogy a Nagy László Városi Művelődési Központ otthont adott a rendezvénynek, a városnak és a támogatóknak, hogy ismét megszervezhették az egész napos programot. Boldogság, hogy hazajöhet szülővárosába, és nem csupán az énektudásával adhat az ittenieknek.

A kerekasztal beszélgetésen kutató, művész, műfordító is részt vett.

A délután folyamán fellépett többek között a Fláre beás zenekar, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Stummer Márton és Pusztai Antal gitár művész, a Parno Graszt, a Roman Glaszo.