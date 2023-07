A padlás című kétrészes darabot Böhm György rendezésében már láthatta a közönség, ahogy a Dámák a pakliban című krimivígjátékot és az Öreglányok című komédiát is. A gyerekek örömére júliusban már Süsü, a sárkány is tiszteletét tette Szigligeten, és a Kiskakas gyémánt félkrajcárját is játszották.

Jelenleg a Centrál Színház 2:22 című darabja fut éppen, s nem meglepő módon hatalmas érdeklődés mutatkozik Danny Robins misztikus története iránt. Az előadásból nem hiányzik a szerelem, a csalódás, a humor, sőt a szellemek léte, illetve nem léte körüli bonyodalom garantált izgalmat ígér a nézőknek. Jenny biztos abban, hogy új házukban minden éjjel 2 óra 22 perckor kísértet jár, de asztrofizikus férje, Sam hallani sem akar erről. Így végül veszekedésbe torkollik a szülés utáni első vendégség, ahol a férfi pszichológus barátnője, Lauren és új párja, Ben a meghívottak. Jenny azt követeli, maradjanak ébren 2:22-ig, hogy kiderüljön az igazság. Danny Robins története a londoni West End legújabb szenzációja, egy csodálatos mese, döbbenetes csattanóval. A darab Martinovics Dorina, Lengyel Tamás, Ágoston Kati és Mészáros András főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében látható minden este 21 órától augusztus 4-ig a szigligeti várudvar színpadán.

Természetesen zenei programok is voltak, s lesznek Szigligeten, sőt, a Várudvar Galéria képzőművészeti érdekességekkel, gasztronómiai részlege pedig különleges kínálattal áll a látogatók rendelkezésére.