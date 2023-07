Kiállítottak jellegzetes, hímzett szűrt, sötét női viseletet, szőtteseket keresztszemes, piros hímzéssel, festett, faragott bútorokat. Így és a felöltöztetett bábokat, a bölcsőt látva egy száz évvel ezelőtti jelenetbe csöppenünk, az jelenik meg, milyen lehetett, amikor éppen megkeresztelték egy fiatal házaspár első gyermekét. Az emberi élet során a születés után ez volt a második jelentős esemény akkoriban, amikor a szokások a mindennapok természetes részét alkották, egyfajta lelki kapaszkodót, biztonságérzetet nyújtva. Nem is gondolnánk, mennyi mindent tudtak kifejezni velük. A személyiségfejlődés szempontjából fontos érzések, a küzdelmes átmenetek megélését segítették.

A falu közössége a népi világban támogatta a nemrég szült asszonyt, mentesítették a feladatok alól. A paszita, a komaság révén tudhatták a fiatal szülők, vannak, akikre számíthatnak, ha nehézségek adódnak. Mi pedig most újraélhetjük ennek a paraszti világnak a hangulatát.

"A népművészet a lélek szükségletéből született, benne a szeretet köszön vissza. Bőven van rá ok, hogy párbeszédbe kezdjünk hagyományainkkal" – hangzott el a megnyitón, amelyen Kirmer Anna, a múzeum etnográfusa mondott beszédet. Ezzel a kiállítással tisztelegnek a szervezők a nemrégiben elhunyt múzeumalapító, Illés Ferenc és a környéken néprajzi gyűjtéseket végző bakonyoszlopi származású Békefi Antal emléke előtt.