A napokban online elérhető vált a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa augusztusi programfüzete, amelynek nyomtatott változatát a Balaton és a Bakony régió turisztikai irodáiban és számos vendéglátóhelyen, strandon is meg lehet találni. A teljesség igénye nélkül néhány eseményre hívjuk fel az olvasók figyelmét, érzékeltetve a széles programkínálatot.

Ami a többnapos rendezvényeket illeti, Veszprémben az Auer Fesztivál (augusztus 1-6.) és a nemzetiségi fesztivál (Agóra, augusztus 12-13.), Balatonalmádiban a bormustra (16-20.) és a Balatoni Filmzene Fesztivál (augusztus 25-27.), valamint a napelemes hajók versenye (23-27. között) hívogatja a látogatókat. Balatonkenesén másodszor rendezik meg az Artfesztet (augusztus 9-13.), Herenden a kézműves remekeket ünneplik augusztus 11. és 13. között, a balácai római kori villagazdaságban Borünnepet tartanak (19-én), Ajkán Superman találkozóra várják az érdeklődőket (12-én és 13-án), a Káli-medencében a Kőfeszt (augusztus 2-6.) programjai, míg Inotán a hónap utolsó napján kezdődő audiovizuális, fényművészeti fesztivál várja az érdeklődőket.

Az EKF augusztus 20-án is gazdag programot kínál: Veszprémben például többek között ingyenes tárlatvezetés – az Egry József 140 című tárlaton – és hídpiknik is lesz. Utóbbin a veszprémi városrészek lakói találkoznak és vonulnak fel közösen zászlóik alatt, hogy egy kellemes pikniket töltsenek el a völgyhíd alatti parkban. Folytatódik a Romkoncertek-sorozat is, augusztus 27-én megzenésített Petőfi-verseket hallhatnak az érdeklődők a balatoncsicsói Szent András-templomromnál. Augusztusban sem lesz hiány közösségi programokból: Veszprémben ismét megrendezik a Jutasi Mini Pikniket (24-én az Agóra előtt), a gyermekeknek cirkuszi tábor (28-31.) kínál kötetlen kikapcsolódást. Az InterUrbán sorozatban a norvégiai Bodø – ahonnan fotókiállítás és zenei együttesek érkeznek Veszprémbe és a térségbe – és a Zöld-foki Köztársaságbeli Praia lesznek a vendégek. A gasztronómiai kínálatot például a balatonfűzfői gombócfesztivál (5-én), a sportprogramokat a kapolcsi elektromos biciklis fesztivál (25-28.) erősíti. A Gyárkertben a nyár utolsó hónapjában is neves hazai és külföldi fellépők adnak koncertet, így a Kraftwerk (9-én), Krúbi (11-én), Charlie (17-én), Rúzsa Magdi (20-án), a Franz Ferdinand (29-én), a Carson Coma (30-án) és Majka (31-én) is színpadra lép.