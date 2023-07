A Kötődés című szobor egy szintén helybeli, kedvtelésből alkotó házaspár műve. Nagy Győzőt és Erzsébetet megkérték arra, készítsenek a várba szobrot és ez lett az ajándékuk. Elmondták lapunknak, mi az üzenete és miért gondolják, hogy illik az erődítménybe, még jobban, mint a kertjükbe, ahol korábban állt. Azt érdemes tudni, hogy Győző mestere annak, hogy az egymásra rakott kövek egyensúlyát megtalálja, ezúttal azonban persze időtálló módon rögzítette azt a kettőt, amit látszólag kötél tart össze, így alkotják a szobrot. Az egyik mintha a levegőben lenne, a másik hagyja lebegni, ugyanakkor a földközelben tartja, ahogy egy jó kapcsolatban szabadságot engedünk, biztos pontos is jelentünk társunknak. Erzsébet pedig, aki kisebb kavicsokból szokott képeket kirakni, a várba szánt alkotáson oldalukkal egymásnak dőlő, ücsörgő kis figurákat jelenített meg.

Fotó: Cseszneki vár

Romantikus helyre került, az egykori kápolna feltételezett helyével szemben a várfalra. Illik a középkori erődítményhez, amely sziklára épült, jórészt annak a tetejéből lefaragott darabokból áll, ezáltal az alkotás anyagával az elődökre utal. Azért szintén, mert a vár régóta a helybeliek randizóhelye, de távolabbról is már régóta szívesen ellátogatnak ide ismerkedő párok.

Fotó: Cseszneki vár

Erzsébet és Győző reméli, hogy akik látják művüket, elgondolkodnak azon, hogy egy kapcsolat függés vagy kötődés, és a címét megjelenítő feliratot látva végiggondolják a szó mélyebb értelmét. Szerintük a két kő jelképezi a várat és a lábánál lévő völgyben elterülő falu kapcsolatát is, hiszen nincs egyik a másik nélkül. Elválaszthatatlanok, ahogy ők is a településtől és egymástól. Nagyék nem cseszneki származúak, de jó ideje kötődnek a községhez, itt találtak otthonra, ezért szívesen adtak egy kicsit magukból ezzel a szoborral is a közösségnek. Fél évszázada kialakult köztük az összetartozás érzése, negyvennyolc esztendeje házasok. Családjuk tagjai egymást ihletik meg és egy közös felületen teszik közzé alkotásaikat, aminek Kreatív EGY-ség a neve, így szerepelnek benne a pár keresztneveinek kezdőbetűi.