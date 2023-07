Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet országos elnöke köszöntötte a megjelent érdeklődőket és a közelmúltban 90. születésnapját ünneplő szerzőt, aki rendkívüli szellemi frissességével és kisugárzó pozitív egyéniségével mindvégig lenyűgözte hallga-tóságát. A hosszú évtizedeket szülőföldjétől távol töltő Balogh Petres Judith könyve eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg 2020-ban On the way home címmel, melyet 2021-ben követett a magyar nyelvű kiadás.

Élvezetes, fordulatokkal teli előadásában felidézte az emigrációs élet kezdetének nehézségeit épp úgy, mint a kényszerűségből távol töltött időszak emlékezetes történeteit is. 11 esztendős gyermekként hagyta el egykor hazáját és 3 diplomás, világlátott magyar édesanyaként tért vissza a számára mindig is sokat jelentő szülőföldjére. Hosszú, tartalmas, példaértékű életútján mindvégig elkísérte Istenbe vetett töretlen hite, magyarságának szeretete, valamint az előadásán is átsugárzó humora.

Az amerikai magyar emigráció történetében is mély nyomott hagyott munkássága, hiszen tanári munkája mellett éveken át a Clevelandben megjelent Képes Magyar Világhíradó szerkesztője, kiadója is volt. Lapjában olyan szerzők juttatták el gondolataikat a világban szétszóratott magyarságnak, mint a legendás író és költő Wass Albert, a kiváló újságíró és szociográfus Oláh György, vagy a szintén lapalapító költő, az 1945 utáni diktatúra börtöneit is megjárt Tollas Tibor. A összesen 12 kötetet jegyző szerző előadása végén bemutatta magyar nyelven is kiadott Pisti és a méhek – Menedék a kaptárban című gyermekeknek szánt meseregényét, mely eredetileg Safe in a Beehive címmel, az amerikai pedagógusok elismerésétől kísérve jelent meg.

A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet ezzel a könyvbemutatóval nyitotta meg az idei Stefanovszky-házzal közös lovasi előadássorozatának második évadát. Az immáron hatodik lovasi rendezvényt megelőzően 2004-től a világjárványig Pintér Kornél országos elnök már száznál is több könyvbemutató és előadás házigazdája volt Veszprémben.