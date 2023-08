Andalgásról szó sem volt, hiszen az Acoutic Cuts az Audi Jazz Stage-n rögtön meg is alapozta a hangulatunkat. Ezután gyorsan kellett szednünk a lábunkat, hogy elcsípjük a Fábián Juli színpadon a Muddy Shoes-t. A Palermo Boogie Gang együttessel ismertté vált gitáros-énekes, az eltéveszthetetlen Fekete Jenő 1997-ben hozta létre a Muddy Shoes nevű formációt, Nagy Szabolcs billentyűssel és hamar a legnépszerűbb blues-együttesek közé került. Finom balladák, lassú bluesok, klasszikus boogie-woogiek vidám kavalkádja fogadta a hallgatót, és jó blues-zenekarhoz méltón - igazán mély benyomást tettek a koncerten.

Az egyik teltházas helyszíntől a másikig érve már a Taittinger pezsgőteraszon a Hász Eszter Quintet várt az érdeklődőket, A 2018-ban alakult formáció már számos hazai klubban és fesztiválon megfordult, tagjai közt két "Év fiatal jazz zenésze" verseny győztes is szerepel. Ezen az estén a 2022 decemberében megjelent, AQUA címet viselő, első saját lemezüket mutatták be a közönségnek, természetesen feldolgozásokkal fűszerezve. Akit nemcsak a különleges dallamok, de az egyedülállóan csodálatos koncerthelyszín, és a különleges ízek is vonzanak, azoknak mindenképpen ajánljuk a Taittinger pezsgőteraszt, hiszen pusztán a látvánnyal is nehéz betelni a templomkertben, a pezsgőfelhozatal pedig hosszú órákra is marasztani képes bennünket.