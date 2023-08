Amint azt a koncert előtt a projekt vezetője, Márta István elmondta, a szervezők két évvel ezelőtt álmodták meg a programot, hogy a Nagyvázsonyban eredő patak érintette településeken a vízzel kapcsolatos eseményeket szervezzenek, felhívva a figyelmet a patak fontosságára, amely évszázadokon keresztül az élet vize volt. - Malmokat táplált, halászattal foglalkoztak a partján, de aztán a bányászat és más okok miatt is lecsökkent a vízhozama. Míg korábban másodpercenként ezer liter folyt át rajta, ma már csak 28 liter folyik Kapolcsnál. Úgy gondoltuk, hogy fel kell hívni a figyelmet az élővizekre a kultúra, a tudomány és a művészet erejével, sokakat megmozgattunk annak érdekében, hogy próbáljuk megmenteni a forrásainkat, patakjainkat. Programokkal érkeztünk az iskolákba is, vízmintát vizsgáltak a gyerekek, beszéltek az oktatók a patakról. Az Eger-patak ugyan nem folyik át Öcsön és Taliándörögdön, de vízgyűjtő terület a két falu és nosztalgiázunk is egy kicsit, hiszen a Művészetek Völgye fontos helyszíne volt valaha Öcs, a csend faluja - mondta Márta István.

Szirtes Edina Mókus arról beszélt, hogy az Eger-patak menti kitalált dalok dalciklusa annyira új, hogy még szöveg sincs a zenéhez, ezért várják a szövegírókat, a vers ajánlatokat kiegészítésül. A Mókus által szerzett dalciklus nyitányát követően a falvakat megidéző dalokat adott elő a zenekar, Szirtes Edina hegedűn, Kertész Endre csellón, Hegyaljai Boros Zoltán brácsán, Haraszti Krisztina brácsán, Csonka Gábor hegedűn. Az Eger-víz patakművészeti őrség programban Nagyvázsony, Pula, Vigántpetend, Monostorapáti, Kapolcs, Hegyesd után most Öcs és Taliándörögd következett, utóbbi településen este a Mosókút forrásnál Vízivilág címmel a helyi gyerekek által készített alkotásokból nyílt kiállítás, köszöntőt mondott Mohos József polgármester és Márta István, közreműködött Juhász Réka vizes témájú népdalok előadásával. A Klastromnál Csillagászati előadást tartott a Bakonyi Csillagászati Egyesület, majd Érdi Tamás zongoraművész adott csillagfényes koncertet, amely után a csillaglesen bolygókat figyelhettek meg az érdeklődők távcsővel és hullócsillagokat tanulmányozhattak szabad szemmel.