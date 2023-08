A Pánsíp és okarina című koncertet sokan meghallgatták, azt is megtudták, hogy a zenész maga készíti meditatív, relaxációs hangulatú albumait. Lemezei alkalmasak zeneterápiás célú használatra, alkotótevékenységhez háttérzeneként, tanuláshoz, lazító gyakorlatokhoz, lehet velük gyermekeket és felnőtteket altatni. Zenéit szívesen használják munka közben, wellness-létesítményekben és szépségszalonokban. Csetényi koncertjén pihenőszékekben, betakarózva élvezhették a jelenlevők a dallamokat. "Az előadás közben nemcsak a testünk, hanem a szellemünk és a lelkünk is felfrissült" – számolt be Marton Tímea közművelődési munkatárs a helyi önkormányzatnak köszönhető ingyenes programról.