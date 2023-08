A galéria legújabb kiállítása a nemzetközi léptékben is jelentős magyar magángyűjteményéből mutat be egy rendhagyó tárlatot, melynek címét Richard Paul-Lohse svájci festőművésztől kölcsönzték, nem véletlenül. A tárlat célja ugyanis az, hogy megismertesse a konstruktív és konkrét művészet legjelentősebb európai kötődésű alkotóit, közülük is kiemelve a svájci konkrét művészet nagymestereit, a szobrászrajzok sajátos világát és a színtan újragondolásával kísérletező alkotókat. A kiállítás emeleti terében láthatók a világhírű Bauhaus iskolájából ismert Johannes Itten, valamint Barcsay Jenő, Gyarmathy Tihamér, Sean Scully és Haász István alkotásai.