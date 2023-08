A gyerekek síkbeli és térbeli munkái összességében és egyenként vizsgálva is élményt nyújtanak az érdeklődőknek. Színek sokasága ötvöződik az alkotásokban, de az Egry József Emlékmúzeum emeleti termében maga a tárlat egésze a grafikákkal, festményekkel, textúrákkal, zománcokkal, térbeli alkotásokkal is egy jól érzékelhető egységet alkot. Olyat, amelyre egész egyszerűen öröm ránézni. A látogató csak kapkodja a fejét és rácsodálkozik arra, hogy mindez gyerekek keze által készült. Baranyai Zoltánné, a badacsonytomaji székhelyű, ám veszprémi iskolai bázissal is rendelkező Szín-Vonal AMI címzetes igazgatója nem ok nélkül állítja, hogy minden gyermeknek részt kellene vennie képzőművészeti oktatásban, hiszen az fejleszti a szépérzéket, az ügyességet, a képzelőerőt, a kreativitást, valamint türelemre és fegyelemre tanít. - Természetesen nem az a célunk, hogy mindenkiből művész váljon, sokkal inkább az olyan értékteremtő munka végzése, ami pozitívan hat a ránk bízott gyermekek személyiségére, ami fejleszti kognitív tudásukat, érzelmi intelligenciájukat, szociális érzékenységüket és kitartásukat. Tanítványainkkal olyan tevékenységeket folytatunk amelynek értékteremtő, kultúraközvetítő hatása van, ami azokat az elvárt kompetenciákat fejleszti, amelyekre a mai világban szükség van. Tapasztalataink szerint a hozzánk járó tanulók figyelme a művészeti tevezési, alkotási élmények hatására sokkal tovább fenntartható, igénylik az értéket és saját maguk is értéket hoznak létre. Eközben olyan ismeretekkel, élményekkel gazdagodnak, amelyek pozitívan hatnak személyiségükre - hangsúlyozta Baranyai Zoltánné.

Fotó: Szijártó János

A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola állami feladatot ellátó magániskolaként 2005 óta évente mintegy félezer diák művészeti oktatását végzi, Veszprém, Zirc, Tapolca és Badacsonytomaj városokban és vonzáskörzetükben. Képzőművészeti tehetséggondozásuk eredményeként számos tanítványuk ma már sikeres képző-vagy iparművészként, grafiukusként, kreatív szakemberként dolgozik, illetve egyetemi, vagy szakközépiskolai tanulóként folytatja az itt elkezdett művészeti tanulmányokat.