Az első este a Little G. Weevil nyitotta a fesztivált Kurucz Attila zenész-fotóművész kiállítása előtt a Tóparti Galériánál. Féltucat tradicionális blues szólalt meg akusztikus gitáron, dobon a zenészportrék aláfestéseként. Idén Benkő Zsolt gitároson kívül a három fesztiválnap állandó szereplője volt Premecz Mátyás is híres Hammond B3 orgonájával.

A Harakyru Band következett Premecz és Benkő után, majd a közelmúltban elhunyt zenészre, Török Ádámra emlékeztek a zenészek, Németh Károly zongoristával kiegészülve. A Vissza a városba című számot díjazta a közönség. A Harakyru Band után a ráadásba már bekapcsolódott Little G. és Premecz Matyi is, sőt, a következő csapat frontemberével, Takáts Tamással együtt álltak a színpadon.

A Bluestone igazi szupergrup fellépője a fesztiválnak

Forrás: önkormányzat

A Takáts Tamás Blues Band tánczenét fog játszani - így konferálta fel az énekes a zenekart, és valóban szelídült a stílus. De Tamás szájharmonikáját sem hagyta otthon és a legnagyobb slágerekkel megénekeltették a publikumot is. Másnap a Mojo zenekar ugyancsak vendégül látta Benkőt és Premeczet a szupergrupnak is nevezhető Bluestone & The Horn Section előtt. Kézdy Luca tökéletes blues hegedűjátékkal színesítette az estet, amelyen Hobó Muddy Waters Mannish boy-át énekelte, aztán azt a Ki vagyok én című dalba folyatta át és az Amikor a hobók útjára léptem című önéletrajzi vallomással zárta a sort.