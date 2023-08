A szakrális művészet páratlan gazdagságú, ennek bemutatása, az értékek megjelenítése, megőrzése, továbbadása az egyház alapvető feladatai közé tartozik. A 2019-től megrendezett Orgonák éjszakája, OrgonaPont sorozat az orgona sokoldalúságát mutatja be. 2023-ban, amikor Veszprém és régiója Európa Kulturális Fővárosa címét tölti be, a Veszprémi Érsekség célja, hogy hangsúlyt kapjanak a veszprémi és a régióban található kiváló orgonák, az itt élők és az ide látogatók megismerkedhessenek az orgonairodalom gazdagságával, a művészek kimagasló tudásával. A veszprémi régió orgonáinak bemutatása fontos az egyházzene széles körben történő megismertetése szempontjából, és öröm a hangszert jól ismerők számára is. Az augusztusi ingyenes, orgonamuzsikára épülő hangversenyek reménye, hogy a forró nyári napokon a hűvös templomokban minőségi programokat kínáljon az igényes feltöltődést kedvelő hívek, zenebarátok, elcsendesedni vágyók, belföldi és külföldi turisták számára. Az orgonairodalomnak hosszú évszázadokon át egyetlen bölcsője volt, Európa. A veszprémi püspökség több mint száz éven át komoly szereplője volt ennek a területnek. A Veszprémi Főegyházmegye ezt az örökséget szeretné megmutatni.

A hangszerek királynőjét a programsorozat keretében tehetséges orgonaművészek szólaltatják meg a főegyházmegye hét templomában – Keszthelyen, Vörösberényben, Veszprémben, Tapolcán és Badacsonytomajon -, valamint a balatonfüredi Zenepavilonban. Az OrgonaPont sorozat nyitóeseménye az Orgonák éjszakáján, augusztus 5-én, szombaton lesz. A tapolcai Nagyboldogasszony-templomban este hét órakor Kuzma Levente, a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban nyolc órakor Rostetter Szilveszter, tíz órakor Dankos Attila ad koncertet.