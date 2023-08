Erről beszélt értékelésében a sajtó munkatársainak a szervező Tamási Áron Művelődési Központ vezetője, Barczáné Tóth Boglárka hétfőn. Amint azt elmondta, a Tapolcai Ünnepi Napok eseménysorozata idén kiegészült több programmal is az EKF-nek köszönhetően.

- A négy napon át tartó rendezvénysorozat sikeréhez a hosszú és alapos előkészítés is hozzájárult, a távolabb élők számára is vonzóvá tették a programot az előzetes híradások, az ország minden pontjáról érkeztek vendégek. Idegenforgalmi szempontból szintén jelentős volt az esemény, több ezren látogattak városunkba és a rendezvények mellett a nevezetességekkel is ismerkedtek. Az esti koncertekre minden alkalommal megtelt a tér, az újítások beváltották reményeinket, a zenei színpad mellett felállított irodalmi kis színpad programjait ugyancsak nagy érdeklődés övezte. Az irodalmi sétát, az író-olvasó találkozókat sokan látogatták. A siker arra sarkall bennünket, hogy ezen eseményeket tovább vigyük, a jövőben is megtartsuk - mondta Barczáné Tóth Boglárka.