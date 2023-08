Kitartás, precizitás, koncentráció, kreativitás, ezek a szavak jutnak eszembe, ha a táborozó gyerekek alkotásait és arcukat nézem. Fazekas Orsolya művelődésszervező, szabadidejében hobbicukrász, ő vezeti már sok-sok éve az egy hetes tábort alsó és felső tagozatos diákoknak. Minimum korhatár a nyolc év, a maximum a tizennégy. A kisebbek hamarabb elfáradnak. A foglalkozások 8-16 óra között zajlanak, de előtte és utána van gyermekfelügyelet. Napi háromszori étkezést tartalmaz a tábor díja, jó idő esetén a közeli játszótérre ellátogatnak a sütés mellett.

Boglárka örömmel mesélte és mutatta, hogy harminchárom kekszet készített délelőtt, amit délután színes tortabevonó masszával díszített. Több testvérpár jár a táborba, vegyesen vannak fiúk és lányok. Orsolya örül, hogy a gyerekek ismerik az alapanyagokat, látszik, hogy otthon is segítenek. A beszélgetés közben sokszor dicsérte a kis cukrászokat, hogy milyen fegyelmezettek. Egy testvérpár Balatonfüredről jár be Veszprémbe naponta, nagyon lelkesek, elmesélték, hogy otthonról kötényt is hozhatnak, sokat segítenek az édesanyjuknak.

Heti menetrend szerint dolgoznak, minden hétfőn keksz készül, amit színes masszával díszítenek. Kedden sajtos rúd és mézeskalács, szerdán bonbon, csokinyalóka és díszdoboz, amiben hazavihetik az elkészült nyalánkságokat, csütörtökön pohárkrém és tortakrém. Pénteken díszítik a tortákat, melyhez a piskótákat megrendelik. Orsolyának vannak segítői, középiskolások, akik az ötvenórás közösségi szolgálatot teljesítik, páran közülük korábban táborozók voltak.