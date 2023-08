Az eseményt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatja. Az eseménysorozat balatonkenesei és balatonakarattyai származású művészek összefogásával kezdődött 2022-ben. A fesztivál programja mindenkinek minőségi szórakozást kínál. Öt nap alatt a város hét helyszínén 19 eseménnyel várják a kultúra szerelmeseit, klasszikus, könnyűzenei és népzenei koncertektől hangszer- és táncbemutatókon át a különböző kézműves foglalkozásokig. Újdonság idén a helytörténeti séta, így a helyiek és a nyaralók jobban megismerhetik a település értékeit. Idén a Volánbusz Közlekedési Zrt. külön buszjáratokat is indít a fesztiválozóknak Berhida, Siófok és Veszprém vonzáskörzetében. Mint ismert, Balatonkenesén és a szomszédos Balatonakarattyán több művész él vagy gyökereik ehhez a két településhez nyúlnak vissza. A mára már jelentős szakmai háttérrel rendelkező művészek éltek az EKF adta lehetőséggel és egy olyan programsorozatot hoztak létre, melyben elsősorban a gyermekes családokat és az ifjúságot szeretnék megszólítani a művészetek közösségépítő ereje által, kiegészítve a település már meglévő programjait. A Kenese ArtFeszt-ben a művészek a fővárosban és külföldön megszerzett tudásukat szeretnék a helyi és nyaraló közösséggel megosztani és remélik, hogy ezáltal e közösség erősödni fog. A többnapos összművészeti fesztivál megrendezése mellett a szervezők vállalták egyebek mellett azt, hogy koncerteket is szerveznek, a tavaszi, őszi és téli hónapok alatt is. Így volt része a kenesei közösségnek tavaly és idén is Baba-mama foglalkozásban, zenés mesékben, hangszerbemutatókban, kreatív képzőművészeti foglalkozásokban és néptáncoktatásban is.