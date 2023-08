A program első részét júliusban láthatták az érdeklődők a nemesgulácsi művelődési házban, ahol a Best of Gulács című képzőművészeti kiállítás, valamit a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) képeiből készült tárlat jelentett élményt a látogatóknak.

Ezúttal „A karitatív szentek, Árpád-házi hercegnők emlékei a világban” című kiállításelem hozott új színt a kulturális kínálatba, szintén a Magyar Emlékek a Világban Egyesület munkája folytán. A művelődési házban a magyar Szent Piroskáról, Kingáról és Szent Erzsébetről, vagy Szent Margit és Hedvig külországokban is tisztelt máig élő alakjáról, vagy éppenséggel a skótok kedves szentjéről, Árpád-házi szent Margitról is szólt ez a szép bemutató. A látvány kapcsán ki kell emelni, hogy Tháler Tamás kamerája testközelbe hozta a régi időket. A festett világot, freskókat őrző istenházák olykor ember formálta égetett anyagból, téglából készültek, az ebből álló gyűjteményt Melicher György bocsátotta a szervezők és a megjelent vendégek rendelkezésére. A belépőket a levegőből üdvözlő lebegő szobrok Gérné Mezősi Aranka munkásságából adnak ízelítőt, a hónap végéig látható kiállítás részeként.