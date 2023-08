Babják Tamás, az Íródeák tulajdonosa üdvözlő szavai után közpiktorunk lánya, Zongor Klára – aki művésztanár – szólt a közönséghez, s ez jó választásnak bizonyult, hiszen ki ismerné nála jobban, hogyan osztotta be az édesapja a nappalait és az éjszakáit, a köz szolgálatát és a piktorságot. Ahogy hallottuk, úgy indult, hogy a három lány mellett nyugodtan eleve csak éjszaka tudott festeni, később pedig ez lett a rend is: nappal a megyei önkormányzat ügyeivel foglalkozni, kutatni, tanulmányokat írni. A piktor este az elcsendesedő házban deszkát ragadott, lealapozta, majd festett és festett – mindent, ami az előző „műszakból” lecsapódott. Tevékenysége nem csak azt jelentette, hogy éjszaka sem féltek a gyerekek, hiszen ismerték a motoszkálás forrását, nem csak azt, hogy egész életükben a művészetek elméleti változatai, meg a falakon függő alkotások vették körül őket, de azt is, hogy mára a családban mindenki fest. Klára úgy véli, ő nem nő fel soha, de talán ez is családi vonás, hiszen a Zongor-mesék, amelyekben talán nincs is két azonos szereplő, mosolyra késztetik a nézelődőt. Alkotásaiból árad a harmónia, a pozitív gondolkodás, hogy mindig új megoldásokra törekszik. Ahogy a gyerekeit is tanította, magából is igyekszik kihozni a maximumot. Ezért született meg például 33 éve az önkormányzatisággal foglalkozó Comitatus folyóirat. A hetvenedik szülinapra munkatársai különszámmal lepték meg, amelynek a borítóján mi más lehetne, mint egy Zongor-mű?