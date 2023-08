– Nemcsak az EKF projekt során működnek együtt Veszprémnek és a térségének lakói, a bakonyiak és a Balaton-felvidéken élők, így volt ez már az elmúlt évszázadok során is, az idei év abban segít, hogy hagyatékukat újra felfedezzék, kulturális tőkeként kamatoztassák – hangsúlyozta Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, miniszter, kormánybiztos és a Zircikon megnyitóján arról beszélt, hogy a város hazánk egyik jelentős központja, kétnapos fesztiválja hozzájárulhat, hogy a környék közössége még inkább virágzó időszakokat éljen meg.

– Zirc a különféle listákon az ábécé miatt hátra kerül, de nemcsak elhelyezkedése miatt van magaslaton, történelme, kultúrája okán is – mondta Ottó Péter polgármester, majd a színpadra szólította a testvértelepülések képviselőit, akik a közönséggel együtt énekeltek. Négy nyelven szólt az Örömóda, ami az európai összetartozást fejezte ki a Reguly-múzeum kertjében, ahol délután annyian gyűltek össze, mint még talán sosem. Halász Judit koncertjére sok nagyszülő volt kíváncsi és jöttek azok a felnőttek, szülők, akik gyerekkorukban lettek rajongói, élvezni akarták műsorát, és persze sok kisgyereket hoztak magukkal, hogy ők is megismerjék dalait. A Zircikon fesztivál pénteken délután ezzel a korosztályokat összehozó műsorral kezdődött és többek közt a hazai zenei élvonal nagykoncertjeivel folytatódott, a részletekről a veol.hu-n beszámoltunk.