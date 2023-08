Habár a legkedvesebb a szívünknek mindig az a pillanat, amikor a jazzpiknik közönsége pokrócokon kucorodik össze, és finom borokat kóstolgat a napsütésben, idén a sok eső miatt inkább a gumicsizmák és esőkabátok kerültek elő – a parkolóban és a nagyszínpad előtt pedig bokáig ért a sár az utolsó napon, bár a szervezők mindent megtettek: szalmát és szőnyegeket terítettek le.

A zord idő ellenére mégis csodás élményekkel gazdagodhattak a 11. Paloznaki Jazzpiknik résztvevői. A zárónapon két nagyágyút is bevetettek a szervezők: az Incognito és a Level 42 is hatalmas ovációt kapott a hazai közönségtől. Nagy öröm azt látni, amikor ilyen nagy nevek, híres előadók meghatódnak a magyar közönség szeretetétől, és őszinte rajongással tud egymás felé fordulni az előadó és a közönsége.

Ilyen érzés volt az Incognito koncertje. A hetvenes évek brit fúziós jazz-funk világából kinőtt Incognito két kitűnő zenész, Paul „Tubbs” Williams és Jean-Paul „Bluey” Maunick stúdióprojektjének indult. Az együttest 1979-ben alapította Tubbs és Bluey, a Light of The World formációból való kiválásukkal. A Light of The World együttesben olyan tagok mellett zenéltek, mint Breeze Mckrieth, Kenny Wellington és David Baptiste, egyik legfőbb inspirálójuk a Funkadelic volt. A nyolcvanas években az Incognito már ismert formáció volt, a valódi áttörés azonban 1990 után következett. Az Incognito a kilencvenes évek táncos-funkos acid-jazz hangzásának legfontosabb együttese lett: ontotta a klubslágereket, egész Európa az Incognitóra táncolt. Az időről időre újjáalakuló Incognitóban fennállása alatt közel 150 muzsikus zenélt, de kulcsfigurája továbbra is Bluey, akinek köszönhetően az együttes nem veszített régi fényéből: táncos, laza, mégis vibráló, lüktető dallamok jellemezték a nagyszerű koncertprodukciót. A koncert végén az együttes és a közönség együtt énekelte a One love című dalt Bluey szavai után, aki elmondta, Magyarországon fellépni mindig különleges élmény, csodás aurája van ennek a vidéknek és az itteni embereknek, és boldog, amiért a magyarok értik, hogy nem számít a bőrszín: csak a szeretet számít.