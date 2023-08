A 11 alkotást bemutató esemény nyitófilmje az idei Berlinalén Ezüst Medve díjat és a zsűri nagydíját nyert Tűzvörös égbolt, de jön többek között a Sisi és én és a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon két díjat is elnyert A tanári szoba. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. A Tűzvörös égbolt című filmben egy Balti-tenger melletti nyaralóban szerelmi sokszög alakul ki egy baráti társaság tagjai között, s az érzelmek elszabadulnak, amikor a körülöttük lévő kiszáradt erdő lángra kap. A Sisi és én című német-svájci-osztrák drámában Sztáray Irma grófnő a negyvenéves Sisi új társalkodónője. A korfui villában, távol az udvar szigorú etikettjétől, saját törvényeik szerint élnek. Irmát minden megpróbáltatás ellenére rabul ejti a karizmatikus, modern Sisi. Ám a külvilág nem nézi jó szemmel az öntörvényű, független szellemet. A film a sokszor elmesélt Sisi-mítosz vad változata, melyben két színészi őserő csap össze. A róka című alkotás a rendező dédapjának igaz története. A második világháború elején a zárkózott fiatal katona egy sebesült rókakölyökre bukkan, akit meggyógyít és magával visz a megszállt Franciaországba. A tanári szoba című filmben az elhivatott, fiatal Carla a hetedikesek osztályfőnöke, matematikát és testnevelést tanít. Az óráin jó hangulatban, aktívan vesznek részt a gyerekek, amíg sorozatos lopások nem zavarják meg az iskola nyugalmát. A tanári szoba a hatalmi viszonyok laboratóriumává változik, és a gyerekek között is egyre nő a feszültség. Az Aranyéveink című svájci vígjáték egy frissen nyugdíjba vonuló házaspár újrakezdésének történetét dolgozza fel.