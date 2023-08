A könyvtárakban a világ tudástára kézzel foghatóan, barátságos otthonként vesz körbe minket. Könyvforgató – Régiségek és ritkaságok az apátságból című cikksorozatunkban egy-egy kötetet leemelünk a bölcsesség e polcairól, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtárában a gondolatrejtekének betűkoreográfiáit közelebbről megvizsgáljuk. Ezúttal Németh Gábor igazgatóval, régi könyvekkel foglalkozó könyvtárossal, aki most a Clairvaux-i Szent Bernát teljes életművét egy könyvbe foglaló XVI. századi munkát mutatja be. Az összkiadás antikvának számít, azaz régi nyomtatott szöveg, talpas, álló gót betűkkel. Szent Bernát pedig a ciszterci szerzetesrend egyik legnagyobb alakja, ha nem is alapítója, de mindenképpen sajátosan meghatározó alakja. Tanításaival jelentős szerepet játszott a középkori egyház és Szent Benedek regulájának megújításában, amely üzenet a mai kor emberének is. Lánglelkű szónok és hitvalló volt, akinek prédikációi a mai napig ösztönzőleg hatnak a keresztényekre, tanulmányozhatják azok, akik a kulturális értékeink iránt érdeklődőknek. Úgy vélte például, hogy többet tanulhat az erdőkben, tölgyek között, mint sok könyvből. Üzenete, a „Lángolj és világíts!” a ciszterciek jelmondata.

A könyvtáros, ha tetováltatna...

A munkáit egybefoglaló kötet érdekes az alkotói, a humanisták személye miatt is, akik közreműködtek a megjelentetésében: a szerkesztő, a kiadó, a költő, a nyomdász. "Ha engednék a divatnak és tetoválást készíttetnék magamnak, akkor az egyik Berthold Rembolt nyomdász jelvénye lenne, aki ennek a kötetnek a tipográfusa" – árulta el Németh Gábor, akit a könyv külleme is megragadott. Bükkfatáblák, disznóbőrből félbőr kötés, gyönyörű karéjos, sárgaréz csatok, azokhoz szíjak. Az elő- és a háttáblán is a bőrön dombornyomás, többféle minta. A gerincen szintén virágos, indás, gótikus rozettás díszítés és öt borda. A lapmetszésre is felírták a címet, mert régen az volt kifelé fordítva a polcokon. A borítón belül, a merített papíron vízjel, egy medve, azaz Bernben készültek a lapok.

Az apát írásaival biztosra mentek

Szent Bernát művei már a középkorban nagyon népszerűek voltak, számos kódex őrzi munkáit és a könyvnyomtatás feltalálása fokozta azok elterjedését. Kevésbé köztudott, hogy egy könyv megjelentetéséhez e korban tekintélyes tőkével kellett rendelkezni, a papír beszerzése, a gyorsan kopó betűkészletek pótlása jelentős költségekkel járt, s a korabeli könyvkereskedések még szűk vevőkörrel rendelkeztek. Ahhoz, hogy egy kiadást eladjanak, minden nagy európai központba el kellett küldeni egy kisebb könyvcsomagot, de így is lassan csordogált vissza a befektetés. Ezért kutattak a kiadók mohón olyan művek után, amelyek biztos eladhatók lesznek. Jean Petit, a korszak kiemelkedő könyvkereskedő-kiadója garantált piacot célzott meg Szent Bernát életművének megjelentetésével. A párizsi Sorbonne Egyetem teológiaprofesszora szerkesztette a könyvet, Berthold Rembolt prése alól került ki. Kiváló munka lett az eredmény: a kéthasábos nyomtatás, a gót betűk használata, a lapszámozás még az ősnyomtatványok korszakát idézi, míg az előszavak, az ajánlások már az átmenetet a ma ismert könyvformátum felé. Különösen szépek a fejezetek fametszetes kezdőbetűi, az I-nél Ádámot és Évát ábrázolják, a D-nél egy manót és van sárkányos is. Bájosak a fontos részekre figyelmet felhívó nyomtatott kezek, kinyújtott mutatóujjal. A zirci példányban kézzel rajzolt kéz is látható, számos kéziratos megjegyzés, aláhúzás található.

Már 25 évesen monostoralapító

Szent Bernát burgundiai nemesi családba született 1090-ben, a Dijon melletti Fontaines-ben. Iskolába Châtillon-ba járt a kanonokokhoz. Csendes, zárkózott, széparcú fiú volt, korán eldöntötte, hogy életét az akkor már a környéken híressé vált Cîteaux apátságában folytatja. Vezetői egyénisége hamar kitűnt, hiszen testvéreit, rokonait és ismerőseit is rábeszélte a csatlakozásra, így 1112-ben harmincan jelentkeztek ott felvételüket kérve. Bernát tehetségét, hite erősségét, kisugárzását felismerték, két évre rá, 25 évesen elküldték, hogy alapítsa meg Clairvaux-t. A szemlélődő és a cselekvő életet egységbe foglalta. Bár maga nem vágyott hírnévre, tiszteletre, mégis személyes példamutatása sok csatlakozni vágyót vonzott az apátságába, köztük megözvegyült apját, így Clairvaux-ból Bernát élete során 65 alkalommal indultak el szerzetesek újabb monostorok alapítására. A közéleti tevékenységet igyekezett elkerülni, de rátermettségére igényt tartott Európa zűrzavaros időszaka, így 1130-ban, a kettős pápaválasztáskor az ő szava döntötte el, hogy az uralkodók II. Ince mellé álltak.