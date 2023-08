Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében zajlott rendezvényen az érdeklődők megtudhatták, hogy miért születhetett volna Ajkán is Superman.

A Kriptongyárban Bródy Imre fizikus találmánya alapján gyártották a kriptontöltetű izzókat. A tudósnak korábban senki nem hitte el, hogy elképzelése valósággá válhat. A programon a játékban részt vevők a gyárral, Bródyval és a kriptonnal kapcsolatos kérdésekre válaszoltak úgy, hogy közben bejárták a hamarosan multikulturális élményközpontként működő épületet.

A Szuperhős Akadémia játékos feladataiban több százan vettek részt, de akadtak nézelődők is. A két nap folyamán bárki Superman-jelmezt ölthetett vagy benevezhetett a Superman-hasonmásversenybe. A virtuálisvalóság-szemüveggel a Kripton bolygó szétesésének lehettek tanúi a látogatók. A repülés élményét a felnőttek az Icaros szimulátorral élték át, a gyerekek a trambulinon. Volt lehetőség digitális tetoválás elkészítésére, amely mintái a helyhez és az eseményhez kapcsolódtak, selfie-droid segítségével pedig a világ első Kriptongyára feliratú fotón is megörökíthették magukat a látogatók. Óriás képregények segítségével fűzhették tovább Bródy elképzelt történetét felnőttek és gyerekek. A szuperképességeiket airsoft lövészettel is bizonyíthatták a Szuperhős Akadémia résztvevői.

A program másik érdekes pontja volt az, amikor a kripton hangjai képpé változtak. A Marvel-univerzum a helyi Lükő Zoltán által készített figurái is szerepet kaptak, hiszen a programon részt vevőknek a Multiverzumban is rendet kellett tenniük. A program során láthatták a Bródy-Superman-projekt keretében létrejött alkotásokat, illetve a tavaly született irodalmi művek feldolgozásai is bekerültek a játékok közé.

Bede Róbert mesterszakács az udvari látványkonyhában Bródy kedvelt ételeit készítette, ezeket a vendégek megkóstolhatták, az elkészítés módját végignézhették.