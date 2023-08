A költő harmadik lakhelyét a városban másod-unokatestvérével, Orlai Petrich Somával osztotta meg 1841 októbere és 1842 augusztusa között. A szállásadók Eisenporth Sándor német nemzetiségű szabó és felesége voltak. Petőfi Pápán először a Gyurátz Ferenc utcában élt, innen költözött a Barát utcába, ahonnan az útja az előbb említett Főiskola utcába vezetett. Tíz hónap elteltével a költő - 1843 áprilisában és májusában - már a Széchenyi utcában hajtotta álomra a fejét. A Petőfi-emlékház nemrég közel 130 millió forintból megújult, ahol mindhárom helyiséget renoválták.

- Az épületbe érve jobb kéz felől egy kis szobát találunk, ahol Petőfi Orlai Petrich Somával lakott, ezt próbáljuk korabeli bútorokkal korhűen berendezni – mesélte Méri Edina, muzeológus, a Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai vezetője. - A másik helyiségben egy kiállítás kap helyet, itt tervezzük megjeleníteni a kollégisták által látogatott Hódoska kocsmát. Mivel Petőfinek nagy szerelme volt a színészet, egy színházbelsőt is szeretnénk korhű lapokkal megidézni illetve a harmadik szobában egy tantermet alakítunk ki, ahol a korabeli diákok iskolapadjait, táblát, katedrát, taneszközöket helyezünk el.

Méri Edina elmondta, egy információs pultot is kipróbálhatnak majd a látogatók, itt sorra veszik Petőfi szálláshelyeit, egy virtuális sétát is lehet tenni a városban, ahol a poétához köthető szobrokat, személyeket lehet nyomon követni, a Pápán íródott verseket is el lehet olvasni, sőt játékokat is telepítettek a terminálra.