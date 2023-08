Dér Adrienn tapolcai képzőművész tárlata - immár nem először - a növényvilág működésének idealizált, realizált észlelése és bizonyos szempontból újraértelmezése.

A kiállítás a fa motívumán, annak hármas tagozódásán alapul. A lombkorona a menny biblikus atmoszféráját, a törzs a purgatóriumot, a gyökérzet a pokol világát idézheti az emberben, ám a felszín alatti tér éppen láthatatlanságával rögzül különös entitássá. Dér Adrienn ez utóbbi témát vette górcső alá, s mutatta meg mindazt, amit az emberi szem nem érzékelhet. Bár az ifjú kortárs művész az Eszterházy Károly Főiskolán és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen eltöltött években főként a festészetet helyezte előtérbe, az utóbbi időszakban a helyspecifikus és mobil installációkkal ajándékozta meg a nagyközönséget. Ahogy ezúttal Badacsonyban az Egry József Emlékmúzeumban is erre láthatnak szép példát az érdeklődők. Az anyagok, a színek összehangja, maga a gyökér megjelenítése vizualitását tekintve is gondolkodtató, s figyelemfelkető. Az ember a gyökérzet nem hallható és nem látható jelenlétével, a fa puszta létét meghatározó funkcióival (tart, táplál, óv) szembesülhet. Adrienn olyan tulajdonságokra is rávilágít a növényvilág működése kapcsán, amelyek hasznosak és követendőek lennének az emberi viselkedésben is. Az installáció szeptember 30-ig tekinthető meg az Egry József Emlékmúzeumban.

Fotó: Szijártó János

Az Egry József Emlékmúzeumban bemutatkozó képzőművész fiatal kora ellenére már számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt az elmúlt években, valamint több alkalommal rangos szakmai elismerésben is részesült. 2015-ben például a Csók István Pályázat fődíját nyerte el, 2016-ban a Fundmenta Amadeus nagy alkotói díjat vehette át, 2017-ben pedig Budapesten a fiatal tehetségekért program különdíját kapta. Ettől az évtől a Púder formáció tagja, 2021-ben a Budapest Galéria Művészcsere Program ösztöndíjasa lett, 2022-től a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának a tagja és az MTRM Art Gallery képzőművésze. Jelenlegi installációja is azt sugallja, nem érdemtelenül.