A művész a jazztól a klasszikus zenéig minden zenei műfajban a legkiválóbbakkal lépett már színpadra, közöttük Chet Baker, Ron Carter, Wynton Marsalis, Gary Burton, Juliette Greco, Charles Aznavour, Nigel Kennedy, most Veszprémben, az Auer Fesztiválon lehetett hallani. A művész bandoneon hangszeren is több művet előadott, melyet szintén vastaps kísért. (A bandoneón szabad nyelvsípokkal működő billentyűs aerofon hangszer, harmonikaszerű légszekrénnyel. Elsősorban Argentínában és Uruguayban népszerű, a hagyományos tangózenekar fontos hangszere a szerk.) A koncerten felcsendültek Galliano közeli művész barátjának, Astor Piazzollának művei, de lehetett hallani Debussy, Chopin, Granados, Satie híres darabjait, Richard Galliano saját szerzeményeit, és természetesen a francia sanzon klasszikusait is.

Mint ismert, Auer Lipót, aki 1845. június 7-én született Veszprémben, világhírű hegedűművész, zenepedagógus, karmester és zeneszerző. A világ zenei életének meghatározó alakja, zenei témájú könyvek szerzője, hegedűiskoláját ma is használják. Több zeneművet dedikáltak számára, például Csajkovszkij és Glazunov is neki ajánlotta hegedűversenyét.