– Mindig nagy örömmel térünk vissza, szinte már hagyomány nálunk, hogy mi, zenészek összefogunk, és egy kis klasszikus muzsikával kedveskedünk az aszófői közönségnek. Nyári pihenésünk alatt eljövünk és zenélünk. Minden évben más darabokat hozunk, nagyrészt Horváth Melinda koncertjeihez igazodva, változatos duókat igyekezünk összeállítani, hogy a közönség is élvezze ezt a hangszerjátékot – mondta el Ferenczi Edit hegedűművész, a trió egyik muzsikusa. A két hegedűs, Edit és Melinda régóta próbál együtt, de nemrégiben felvetődött az ötlet, hogy új duóval bővítsék a koncertjeiket. Idén sikerült belecsempészni a repertoárba egy olyan darabot, amelynek második hegedűszólamát Edit írta, így a mű két hegedűn szólalhatott meg, nagy sikert aratva a koncert hallgatósága körében.

Horváth Melinda több évtizede, még gyerekként baráti kapcsolataik révén került Aszófőre édesanyjával, Horváthné Török Évával, aki ma nyugdíjas középiskolai tanár, egyben a menedzsere is. Itt nyaraltak minden évben Balatonfüreden. Egy szép barátság hozta úgy, hogy közel két évtizede e kedvelt kistelepülésen ad koncertet. Ő maga Budapesten hegedűtanár, zeneterapeuta, hittanár, többfelé koncertezik. Linda nagy koncertek előadója, zenélt már Balatonfüreden is a kerek templomban, Aszófőn is hallhatták többen a helyiek, eleinte szólókoncerttel mutatkozott be a templomban, majd pár éve hozza magával a vendégművészeket is.

Néhány éve Vasvári Tamás székesfehérvári zongoraművésszel és Ferenczi Edittel érkezik a kultúrházba. Vasvári Tamás Fehérváron élő zongoraművész, tanít a zeneiskolában és a konzervatóriumban is.

– Szeretünk kamarázni, magam zongorakísérettel is játszom. Egész évben együtt próbálunk, hogy nyaranta a Balaton-parton is élvezhesse kamarakoncertjeinket az ott üdülő közönség – mondta el Horváth Melinda.