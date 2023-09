Szeptember második hétvégéjén látható lesz a nyergesújfalui hun kori áldozati aranylelet és a nógrádmegyeri arany- és ezüstpénzeket tartalmazó éremlelet is. Exkluzív kurátori tárlatvezetés, szakmai előadás és egy ingyenes „fúziós jazzkoncert” is várja a Nemesvámos-Balácapusztára érkező látogatókat.

A tárlat a 2017 januárjában alapított és rendkívül sikeres Közösségi Régészeti Programot és annak eredményeit mutatja be. A Kincset érő közösség a sikeres budapesti kiállítás új helyszínhez adaptált folytatása, amely kettős céllal szerveződött: egyrészt szeretné bemutatni a Közösségi Régészeti program eredményeit, tehát egy rendkívül gazdag tárgyegyüttest, másrészt egyfajta főhajtás az önkéntesek előtt. A kiállítás a terepmunka mellett az önkéntesek múzeumi életét is bemutatja: a látogatók bepillanthatnak a restaurálás folyamatába is. 17 órától Schilling László, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze tart előadást Hun kori aranyleletek Nyergesújfalu határából címmel, 18 órától pedig Vida István kurátor invitálja a látogatókat egy exkluzív tárlatvezetésre. 19 órától Ács Dominika fuvolaművész és Oláh Krisztián zongoraművész fúziós jazzkoncertje lesz hallható. Ács Dominika és Oláh Krisztián koncertjének fő célja megtalálni azokat a metszéspontokat, amelyek két nyitott gondolkodású művész együttműködéséből megszülethetnek. Emiatt repertoárjukban visszanyúlnak nyugat-európai klasszikus művekhez, amelyeket saját átiratukban játszanak el. E darabok mellett Ligeti György zenéjét és saját szerzeményeiket tűzik műsorra. Ilyen módon igyekeznek hidat építeni az interpretáció, a kiválasztott művek és az improvizáció között. A fuvola-zongora-ének és különféle ütőhangszerek összjátéka révén folytonosan egy modern, kortárs hangzást keresnek.

A régészeti parkba és a programokra való belépés szeptember 9-én ingyenes.