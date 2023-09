A rendezvényen Fábry János alkotásit is bemutatják. A Ferenczy-díjas üvegművész, Pulitzer-díjas sajtóillusztrátor 14 évig volt az Ajkai Üveggyár tervezője.

A Glass Art Now! kiállítás áttekinti a magyarországi üvegművészet történetének kiemelt elemeit. A üvegtörténeti munkák mellett mintegy negyven kortárs magyar üvegművész kapott megjelenési lehetőséget, jól ismert üvegművészek mellett fiatal tehetségek is. A Glass Art Now! a Bohus-Lugossy Alapítvány „a magyar üveg ezer éve” munkacímű kutatómunkájához kapcsolódóan a római kori ásatásoktól napjainkig mutatja be az üveg Kárpát-medencei történetét. A kiállítás üvegtörténeti tárgyait négy tematikus egységbe, Róma, Velence, Veszprém, Salgótarján város neve alá csoportosították a kurátorok. A négy tematikus történeti vitrin rövid történeteit olasz és angol nyelven hallgathatják meg a látogatók az asztalokra kihelyezett QR-kódok beolvasásával, az elmélyülni vágyók pedig a teljes történeteket a kiállítás weboldalán olvashatják el.