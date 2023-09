A társulat 1998-ban bohócműsorokkal és paródiaestekkel kezdte meg a szórakoztatást T. M. Stúdió néven, ebből nőtte ki magát a mai csoport. Csukárdi Sándor, a Szó és Kép Színpad vezetője elmondta, 2008-ban vették fel a mostani nevüket, ami arra utal, hogy produkcióik szóban és látványban is hatásosak és erősek.

– Jelenleg Rózsás Hajnalka, Győry Zoltán, Balogh Adrienn, Janus Norbert, Schuszter Dóra, Kovács Lázár és jómagam alkotjuk a társulatot és táncosként a Gondűző borocska mellett… című darabban Nagyné Mészáros Judit és Nagy Szabolcs működik közre. Amellett, hogy most egy kicsit nosztalgiázunk, természetesen előre is tekintünk, idén az egyéb teendők mellett karácsonyi mesejátékot fogunk készíteni, valamint új felnőtt és gyermekdarabot is színpadra állítunk – mondta el Csukárdi Sándor.

Fotó: Haraszti Gábor

Az ünnepségre szinte teljesen megtelt a mozi terme a meghívott vendégekkel, akiket az egyik alapító tag, Rózsás Hajnalka köszöntött, aki hálás volt mindazoknak, akik segítették az úton a társulatot.

– Eddig körülbelül 122 ezren láthattak élőben játszani bennünket, előadásainkat 54 játszóval meséltük el. Van, akit messze sodort a szél, van, aki a közelben maradt és figyel, segít, néha még be is ugrik egy régi szerepre, és jó barát maradt. Összesen 67 produkció készült el, 30 színdarab gyermekeknek és 37 felnőtteknek. Van, ami nagyon kevés előadásszámot futott, pedig nagyon szerettük, és többet érdemelt volna: A Szapphó, az Elmeorvosok, a Lüszisztraté, az Erős János. Van, amit annyit játszottuk, hogy már mi magunk untuk meg: a paródiák, a Bohóka móka, vagy az örökös "B" tervünk, az Együgyü Jankó, és van, amit nem akarunk abbahagyni, ilyen A székely asszony meg az ördög, A három kívánság, a Vadvacsorák, A lajstrom, a Dinnyék, a „Gondűző borocska mellett…”, a Pyramus és Thisbe, a Biztosíték és még sorolhatnám. Három produkciónk pedig idén bontott szárnyat: A szegény ember aranya, az Úristen! Minek nevezzelek?, és a Szeget szeggel. Bár kaptunk számtalan szakmai díjat, arany minősítéseket, színészi és rendezői díjakat, fesztiválok fődíjait, rögtönzésért járó Arlechino díjakat és Pro Cultura díszoklevelet, de nem erre vagyunk a legbüszkébbek. A legbüszkébbek a millió köszönetre vagyunk, hogy van kinek megköszönni, hogy játszhatunk, dolgozhatunk, fejlődhetünk és létezhetünk – részletezte Csukárdi Sándor.

Fotó: Haraszti Gábor

A köszöntő után levetítették a 25 év 25 percben című kisfilmet a társulatról, majd eljátszották egyik legkedveltebb előadásukat, Rejtő Jenő A biztosíték című bohózatát. Az ünnepség végén a vendégeknek tortával kedveskedtek a társulat tagjai.