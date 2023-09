– Budapesten és vidéken telt házzal mennek az operaelődások, a komolyzenei hangversenyek, de sokan hallgatják a Bartók Rádiót is. Eddig minden rendben van. De a zeneoktatással és -tanulással is ez a helyzet?

– Nem érzem azt, hogy a zeneoktatással különösebb gond lenne. Mögöttünk van a pandémia, amely természetesen a mi munkánkra is kihatott, de sikerült hamar talpra állnunk. A zeneoktatás tehát nem sínylette meg a történteket. Ami iskolánk beiskolázási mutatóit illeti, évek óta stabilan tartjuk a létszámot. Az idei, júniusi beiratkozások tanúsága szerint az idei tanév is jól alakul. A zenetanulás iránti nagy érdeklődés bizonyítja, hogy Veszprém méltó a Zene Városa címre (a címet 2019-ben ítélte oda az UNESCO a vármegyeszékhelynek többek között annak elismeréséül, hogy a zene a mindennapok része – a szerk.). Örvendetes, hogy a felnőttek is hajlandónak mutatkoznak a zenetanulásra. Az előző tanévben száz felnőtt járt az iskolánkba. Gyakran előfordul, hogy a szülők elhozzák beíratni a gyerkőcöt, aztán ők is kedvet kapnak. Egész családok tanulnak itt.

– Ezek szerint felnőtt fejjel, előtanulmányok nélkül is érdemes belevágni a zenetanulásba?

– A felnőttek nagy része magánénekre iratkozik be. Az énektanárok eleve kizárólag érett hangot tudnak képezni. A felnőtteknél azt látom, hogy a legtöbben fiatalkori elmaradásokat szeretnének behozni. Látva, hogy a zeneiskolában milyen kedvező feltételekkel és körülmények között tehetik ezt meg, az elhatározást tettek követik. Szép az, amikor az itt tanuló szülők a gyerekeikkel lépnek fel, mindenféle szorongás nélkül. Amúgy a legidősebb tanítványunk a hetvenes éveiben jár. Örömmel tapasztalom, hogy a fiatalok szívesen együttműködnek az idősebbekkel, ahogyan azt a ’80-as években megszűnt, azután a VEB 2023 segítségével újraindított Erkel Ferenc Fúvószenekarnál is láthatjuk. Vagyis a zene generációs és generációkon átívelő közösségeket épít.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Miért jó a gyerekeket zenetanulásra bíztatni?

– A zenét „hangzó matematikának” tartják, amiben van igazság. A zenetanulás nagyon sok készséget alakít ki, ám nyilván csak akkor, ha tartós. Az a legelőnyösebb, ha gyerekek minél hamarabb, akár bölcsődés, óvodás korban találkoznak a zenével. Nem feltétlenül hangszeres zenélésre gondolok, hanem mondjuk éneklésre a családdal. Remek edukációs lehetőség az igényes muzsika, például a színes dallamvilágú magyar népzene hallgatása is, amely érzelmek és hangulatok széles skáláját közvetíti. A zeneiskolában nemcsak a hallás és az előadókészség csiszolódik, hiszen a kreativitás is nagyot lép előre. A hangszerek kezelése révén jelentős mértékben fejlődnek az úgynevezett finommotoros mozgások. A tudomány bebizonyította, hogy a zenészek agyában kimutatható fizikai változások figyelhetők meg. Megváltozik a barázdaszerkezet, több idegsejt fejlődik ki. Ennek nyomán javul a memória, a logikai készség. A kitartásról nem is beszélve, mert a gyerekek, akik tíz-tizenkét éven át idejárnak, megtanulják, mi is az az elköteleződés, valamint, hogy semmit nem adnak ingyen. Ez a tapasztalás pedig jól jön azok életében is, akikből később nem lesz profi zenész. Egyébként a szülőktől is sok olyan visszajelzést kaptunk és kapunk, hogy a korábban tanulási, beilleszkedési zavarokkal küszködő gyermekük problémái megoldódtak a zenetanulás hatására. Annak ellenére, hogy mi nem fejlesztőpedagógiával foglalkozunk, a zene eszközével hozzásegítjük a problémásabb gyerekeket ahhoz, hogy az élet más területein jobban teljesítsenek.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Az Európa Kulturális Fővárosa év hátralévő időszakára milyen attrakciókkal készül a zeneiskola?

– Mielőtt erre válaszolnék, egyrészt hadd említsem meg idei legjelentősebb rendezvényünket, a pünkösdi hétvégén, a zeneiskola és a VEB2023 együttes szervezésében tartott MusiColours Európai Ifjúsági Zenei Fesztivált. Ezen különböző nemzetiségű fiatalok muzsikáltak-énekeltek városi helyszíneken és a Balaton-felvidék több pontján. Kiemelném továbbá a tavaly decemberi, európai szintű tudományos konferenciánkat is, amelynek fő témája épp a korai gyermekkori zenei nevelés volt. Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Pannon Egyetemen idén elindult az óvódapedagógus- és a tanítóképzés. De rátérve arra, ami előttünk van: a Zene Világnapján, október 1-jén kezdődik és november 26-ig tart a Mini Carnegie Hall rendezvénysorozat. Ennek keretében a Veszprém belvárosában található Szent Imre téren felállított, mini koncertteremként szolgáló üvegpavilonban, naponta este hat órától léphetnek el a legfiatalabb tehetségek egyedül vagy formációban, begyűjtve a sétálóutcán bámészkodók elismerő tekinteteit. Most szombaton, azaz szeptember 30-án, este 6 órától, a Pannon Egyetem aulájában a zeneiskola Gárdonyi Zoltán Kamarazenekara közös koncertet ad a Mendelssohn Kamarazenekarral, illetve a grazi Johann Joseph Fux Konservartorium fúvósaival. Ugyancsak szombaton, a Deák Ferenc utcában kerül sor a Veszprémből a Nagyvilágba koncertsorozat következő eseményére. Ezen ugyan nem a mostani, hanem az egykori diákjaink lépnek fel, akik a világ legkülönbözőbb pontjaira viszik el a hírünket. Az érdeklődők a későbbiekben is bőven találkozhatnak együtteseinkkel, hiszen azokhoz számtalan felkérés érkezik mindenfelől. Az EKF 2023 rendezvényeknek is úgyszólván elmaradhatatlan résztvevői vagyunk, szerencsére szoros az együttműködés.